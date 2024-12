Todos los pisos turísticos de Cádiz pagarán el agua en tarifa comercial en 2025

Cádiz/Dentro de la estrategia diseñada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz para poner freno al problema de la turistificación de la ciudad, el primer teniente de alcalde, José Manuel Cossi, acompañado por el propio primer edil, Bruno García, ha ratificado que "a principios de 2025" todos los titulares de pisos turísticos de la ciudad tendrán "la obligatoriedad" de abonar su consumo de agua dentro de la tarifa comercial-industrial, "que es más cara que la residencial", ha precisado.

Esta medida se antojaba como "un compromiso" dentro de la actualización de tarifas del agua, que fue aprobada la pasada semana durante un reñido Pleno municipal. Y es que la subida del agua -tanto de las tarifas residencial como comercial-industrial- no fue vista con buenos ojos por parte de la oposición, que dejó sólo al equipo de Gobierno que, por su parte, hizo valer su mayoría en el arco plenario.

En este contexto, este viernes tras la Junta de Gobierno Local, Cossi, presidente también de Aguas de Cádiz, se ha centrado en explicar este apéndice referido a las viviendas de uso turístico que se formalizará toda vez que el Ayuntamiento de Cádiz y Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía firmen, por fin, el convenio para el control y coordinación avanzada de esta modalidad de alojamiento que ya se ha rubricado en otras capitales andaluzas como Sevilla. Un acuerdo que, según avanzó el alcalde hace unas semanas, se cerrará en Cádiz "la semana después de Reyes".

"Inicialmente, las viviendas que voluntariamente se declaraban como de uso turístico son las que estaban pagando esta tarifa. Desde entonces, nosotros hemos estado actualizando el listado en base al registro existentes de viviendas de uso turístico y, como vamos a firmar en fechas próximas el convenio por fin con la Consejería de Turismo, pues vamos a tener la posibilidad de compartir la información sobre titularidad de esas viviendas que permitirá a Aguas de Cádiz comunicar a todos esos titulares la obligatoriedad de abonar la tarifa comercial industrial para las viviendas de uso turístico. Así a principios de 2025, la totalidad de las casi 2.400 viviendas que hay actualmente que tenemos censadas en la ciudad abonarán esa tarifa comercial-industrial que es superior a la residencial", ha explicado Cossi.

La subida de la tarifa comercial-industrial

Según se aprobó en el Pleno municipal de diciembre, Aguas de Cádiz incrementará el precio de consumo de agua como máximo en 8 euros al mes a los autónomos y pequeñas empresas de la ciudad y con un consumo de agua reducido.

Sin embargo, las empresas con gran consumo -que vienen a ser el 10% del tejido empresarial de la ciudad- sí sufrirán incrementos mayores en sus recibos del agua.

En cuanto a la tarifa residencial, la aplicada a los hogares y, hasta ahora, a muchos de los pisos turísticos, el primer teniente de alcalde y presidente de Aguas de Cádiz sostiene que el agua nada más que les subirá a las familias una media de entre 2'40 y 2,90 euros al mes, dependiendo del consumo. Sin embargo, desde la oposición se asegura que el incremento en la factura podría ser de al menos un 24% y en el peor de los casos de un 60% en la cuota variable y un 16% de la cuota fija.

La externalización de la secretaría de Edacafesa es "transitoria"

Además del cambio de tarifa del agua de las viviendas de uso turístico, José Manuel Cossi también ha salido al paso de las críticas de Adelante Izquierda Gaditana que hace unos días apuntaba a la "privatización" de la secretaría de la sociedad de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Cádiz-San Fernando (Edacafesa). Así, el edil ha explicado que la externalización de esta función se trata de una medida "transitoria" para este 2025, en vistas de que las secretarías de los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando "han declinado" asumir esta función necesaria para cumplir con el compromiso de la nueva puesta en marcha de una sociedad que ha estado inoperativa en años anteriores.

"Cuando llegamos el pasado año al gobierno, Edacafesa, una sociedad intermunicipal entre los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando, estaba inoperativa, con el CIF inhabilitado por la Agencia Tributaria por falta de actividad en los año previos. No se habían celebrado ni las juntas generales, ni los consejos de administración necesarios y no contaba con ninguna persona asignada, no tiene personal en su estructura", ha contextualizado Cossi que relata cómo en una gestión coordinada con el Consistorio isleño y la Agencia Tributaria se logró "rescatar a la empresa de esa inhabilitación", dándole el organismo estatal como plazo todo el 2024 "para poder poner al día todos los nombramientos, aprobación de cuentas de resultados e ir al registro mercantil para regularizar la situación de la sociedad".

Para lograr este objetivo ha sido necesario nombrar a una asesoría jurídica de secretaría, "tanto que las secretarías de los ayuntamientos de Cádiz y San Fernando habían declinado a continuar con esas funciones", y "de manera transitoria durante este 2025 la sociedad va a funcionar con este servicio externalizado a la espera de lo que se decida definitivamente contando con personal en la estrucutra de la empresa que permita un funcionamiento", ha detallado sobre una sociedad que ha dado un resultado de "111.000 euros en positivo" y a la que "se le ha reconocido una deuda a favor de 1 millón de euros por parte de las empresas que gestionan la EDAR".