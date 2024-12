El PP aprueba en solitario una primera e incierta subida del agua en Cádiz

Cádiz/El equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Cádiz que encabeza Bruno García ha sacado adelante en solitario en el Pleno de esta mañana de jueves 19 de diciembre una primera subida de las tarifas del agua que la oposición califica de "injusta regresiva y antisocial", de "escándalo" y de "sablazo" a pensionistas y familias y de ser el doble de la que se aplicará a la Autoridad Portuaria y los cruceros.

A tenor de las cifras que baraja el Gobierno local, por un lado, y la oposición, por otro, se trata de un incierto incremento que sólo se aclarará cuando llegue la factura. Y esto es así porque el teniente de alcalde y presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel Cossi, volvió a sostener que el agua nada más que les subirá a las familias una media de entre 2'40 y 2,90 euros al mes, dependiendo del consumo, mientras que desde Adelante Izquierda Gaditana (AIG) y el PSOE aseguran que el alza castigará hasta con un 60% más a los pensionistas.

José Manuel Cossi propuso al Pleno la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de las tarifas de los servicios de abastecimiento y saneamiento, una vez resueltas las alegaciones que no se habían solventado en agosto, cuando la presentaron por primera vez. "Es una actualización que lleva diez años sin producirse y se debe, fundamentalmente a la subida de los costes del agua en alta por parte del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, subida que se ha producido ya en otros muchos municipios, como Rota, Jerez, San Fernando y Chiclana, donde ya han aprobado esas subidas", dijo Cossi.

El edil volvió a explicar que desde Aguas de Cádiz "se ha planteado de manera paulatina y después de que la empersa municipal haya estado funcionando meses a pérdidas precisamente como resultado de la intención de que afectase de la menor manera posible al bolsillo de los gaditanos".

Cossi insistió en que el alza no se había repercutido a los ciudadanos hasta el punto de estar costándole a la propia empresa municipal. Que se ha buscado "la fórmula para que el incremento afecte de la menor manera posible a los gaditanos y también para que no ponga en riesgo la viabilidad de la empresa municipal”. Que en la ciudad de Cádiz, los usuarios domésticos son el 75% y más del 80% consumen menos de 20 metros cúbicos al mes, de manera que para ellos la factura se incrementará un máximo de entre 2,40 y 2,90 euros al mes y en proporción a un consumo responsable.

La subida se va a hacer en dos tramos, recordó el edil, uno a partir del próximo mes de enero y otro en el segundo trimestre del mismo año, una vez que la Junta de Andalucía valide las tarifas, si bien no precisó si la horquilla comprende ya o no, que parece que no, el alza del segundo tramo. "Desde el Ayuntamiento de Cádiz hemos tenido que asumirlo, con el escudo social establecido desde Aguas de Cádiz, que incrementa en 75.000 euros la partida de ‘Garantía del Derecho Humano del Agua, Suministro Mínimo Vital y Fondo Social Solidario (SMV)’ hasta llegar a los 335.000 euros, que incrementa la protección a pensionistas y familias vulnerables, que propone ayudas para familias numerosas y que "trata de proteger siempre a los colectivos que necesitan más ayuda".

Fue la concejala de AIG Lorena Garrón la primera en responder desde la bancada de la oposición, criticando que "desde el PP pidan al Gobierno central bajada de impuestos mientras que a la menor oportunidad que tienen aplican un tarifazo. Y lo hacen con un bien público, social y de primera necesidad como el agua. El PP de Cádiz va a subir el precio del agua en Cádiz y el precio del autobús. Esta subida tiene un carácter regresivo, injusto y antisocial, además de ir contra la política ambiental. Le suben el precio del agua más al que más ahorra y menos al que más malgasta. La mayor de las subidas la van a pagar los usuarios y será de al menos un 24% y en el peor de los casos de un 60% en la cuota variable y un 16% de la cuota fija. Una barbaridad. Además, el grueso de la subida se va a hacer sobre las personas que consumen responsablemente".

"Su principal excusa es la subida del Consorcio, como si ustedes no tuvieran la mayoría en ese organismo", dijo Garrón. "Quieren engañar a los gaditanos, pero no lo van a conseguir", añadió. "Están desmantelando los grandes esfuerzos que hizo el gobierno anterior para incentivar el ahorro y la eficiencia en la gestión del agua mediante una política de contención de precios", agregó.

"Traen, además, esta subida de una manera chapucera, porque la presentaron en agosto antes de culminar el periodo de exposición pública y sin resolver las alegaciones", recordó Garrón.

"Para ustedes, el agua es un bien de mercado y para nosotras es un derecho básico", sostuvo la concejala."Todo sin convocar la Mesa del Agua", agregó. "Entregamos una Aguas de Cádiz con las cuentas saneadas y con unas tarifas de manera que pagase menos quien menos consumía y ahora llegan ustedes con este tarifazo. Hoy es su gran día señor alcalde, porque a la hostelería le van a subir la cuota variable un 25%, a los pensionistas hasta un 60%. Esto es un escándalo, un sablazo del Ayuntamiento a los gaditanos y las gaditanas".

El concejal del PSOE José Ramón Ortega, manifestó la oposición de su grupo a la subida de las tarifas del agua, alegato que finalizó con un "feliz Navidad, porque lo del próspero año nuevo va a ser complicado". Ortega responsabilizó directamente al alcalde de una subida de hasta el 60% a los pensionistas, el doble que a la Autoridad Portuaria y a los cruceros, responsables del mayor consumo de agua potable en la ciudad".