Un piso medio de 90 metros cuadrados en Cádiz cuesta 30.000 euros más que en Sevilla

El verdadero termómetro del coste de la vivienda en Cádiz lo manejan quienes están en proceso de compra de un piso, sea de nueva planta como de segunda mano. Y junto a ello, los datos que aportan inmobiliarias y portales y los estudios mensuales o trimestrales que confeccionan las empresas del sector. Datos que cambian según quien elabore informe.

En todos ellos siempre aparece Cádiz como una de las ciudades donde más cuesta comprar una vivienda, y donde el precio del metro cuadrado más se dispara hasta entrar en competencia con las grandes capitales del país.

El último estudio conocido lo acaba de publicar Tinsa, la sociedad de tasación que analiza más de 200.000 unidades habitacionales en todo el país.

Las conclusiones que aporta van en línea con todas las estadísticas que se van publicando. Así, Cádiz está entre las capitales con el metro cuadrado de vivienda más caro: 2.753 euros. Este listado lo lidera Madrid con 4.666 euros y San Sebastián, con 4.599. Por encima de Cádiz está Bilbao con 2.980 euros.

En Andalucía, la capital gaditana es la primera, con una subida anual del 11,05%. Incluso por encima de Málaga que lleva unos años con fuerte incremento de los precios (2.734 euros el metro cuadrado) y Sevilla (2.408 euros). La más barata es Jaén con 1.343 euros y en España, Palencia que se queda en 1.281 euros.

En la provincia, tras la capital están El Puerto de Santa María, con 2.225 euros, y Chiclana, con 2.078 euros. Jerez sigue siendo una ciudad relativamente barata en comparación con Cádiz, al estar el metro cuadrado medio en 1.582 euros.

El récord en la capital se alcanzó en el tercer trimestre de 2008 con 2.944 euros, y el coste más bajo en el segundo trimestre de 2000 con apenas 775 euros.

Hay que tener en cuenta que al ser una sociedad de tasación, los precios que ofrece Tinsa crecen en el mercado inmobiliario, aunque en el proceso de venta siempre se tienda a rebajar las cifras iniciales.

Un piso tipo de 90 metros cuadrados construidos

En todo caso, el estudio sobre el coste de la vivienda que publica Tinsa aporta un dato peculiar que explica con mayor claridad el nivel de los precios que tiene el mercado inmobiliario en Cádiz.

Esta sociedad cuantifica el precio medio de una vivienda de 90 metros cuadrados construidos (unos 75 útiles) en cada ciudad, atendiendo al valor del metro cuadrado en cada una de ella.

Así, en Cádiz se eleva a 247.781 euros (a lo que se le añadirían los impuestos y otros gastos). La cifra supera en 1.000 euros al valor en Málaga, pero es 30.000 euros más caro que un piso igual en Sevilla, que llega a 216.679 euros.

Con el dinero de una casa de este tipo en Cádiz se podrían comprar dos en Jaén y también, casi, en Huelva. Una cifra, además, que está 100.000 euros por encima del coste en Jerez. Todo ello como precio medio, que se mueve según los cambios en el mercado y la ubicación de la vivienda que se pone en venta.