El Pirulí de Telefónica de Cádiz se convertirá en un hotel de 5 estrellas

La torre de Telefónica en Cádiz, el popular Pirulí junto a la playa de Santa María, se convertirá en un hotel de 5 estrellas gestionado por la cadena Ilunion, perteneciente al Grupo de la Once. Aunque esta empresa no ha aportado ningún dato sobre esta operación, de la que se informó por primera vez en octubre de 2023, el hotel podría estar en funcionamiento en un periodo no superior a 2028. Así lo refleja el último informe elaborado por EY Pathenon, sobre la evolución del sector hotelero en Andalucía para los próximos tres años.

El hotel en el Pirulí, donde ya hace unos meses se realizaron obras de consolidación de la fachada, tendrá según esta empresa 83 habitaciones. La misma compañía de la Once se hizo con el edificio de la Telefónica en la calle Ancha, que se puso en marcha en 1931 y donde funcionó la primera centra automática de teléfono en Cádiz. Aquí, sin embargo, no irá un hotel sino apartamentos turísticos igualmente gestionados por Ilunion, en este caso con 23 habitaciones. Hay que tener en cuenta que este no es un edificio muy grande pues solo cuenta con 1.654 metros cuadrados útiles.

El informe elaborado por EY Pathenon indica que en el periodo hasta 2028 Cádiz incrementará su oferta hotelera en diez nuevos hoteles y un apartamento turístico más.

Junto al Pirulí se indica que se contará con dos hoteles más con 5 estrellas. Uno de ellos ya está en avanzado estado de construcción, en la misma Alameda (con 40 habitaciones). El otro que se menciona es el previsto en Puerto América, y cuya primera propuesta no salió adelante por la lentitud del Consejo de Ministros a la hora de autorizar esta operación.

Sin embargo, el informe no incluye entre estos hoteles de máxima categoría al anunciado por el Grupo Barceló sobre el edificio del vestíbulo de la estación ferroviaria (con 180 habitaciones). La misma empresa hotelera anunció en 2024 que este hotel, pendiente de obras desde hace ya años, sí tendría esta categoría, con lo que serían cuatro los que funcionarían en la ciudad.

Nuevos hoteles en Cádiz hasta 2028

El listado aportado por EY Pathenon incluye equipamientos que ya están en construcción, como el que se ubica en el estadio Nueva Mirandilla (240 habitaciones) y en la Casa del Almirante (25), aunque parece que las obras se han ralentizado. También se mencionan proyectos en la calle Sopranis y en la avenida de Portugal, entre otros.

En conjunto se proyecta un crecimiento de unas 900 habitaciones lo que supondrán, a priori, 1.800 camas más.

Hoy la ciudad cuenta, según el registro oficial de la Junta, con 50 establecimientos hoteleros (entre los que se incluyen hostales y pensiones), que ofertan 3.919 plazas. De esta forma se incrementarían hasta, aproximadamente, 5.700 camas, si mantenemos que lo normal es ofertar dos por habitación.

De esta forma se agotaría casi la totalidad del suelo destinado a uso hotelero en la ciudad, pues apenas quedaría la posibilidad de una decena más en fincas del casco antiguo que por su grado de protección, el máximo según el PGOU, sí podrían transformarse en hoteles. Proyectos en todo caso de reducidas dimensiones, que al fin y al cabo es lo que reclaman cada vez más un tipo de turista que busca alojamientos menos masificados.

La ciudad, con todos estos proyectos, se acerca ya a la oferta hotelera de las grandes capitales de la región, donde hay una mayor presencia de turistas.

La ciudad mantiene estabilizado su número de viviendas turísticas, según la Junta son 2.422 aunque el INE las rebaja en un millar, que ofertan más de 11.000 plazas. En cuanto a apartamentos turísticos, hay registrados oficialmente 51, con 1.609 plazas.