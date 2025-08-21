Los periodistas Juanma Lamet y Juanma Marqués, este viernes 22 de agosto en los 'Diálogos en la azotea' de la Fundación Cajasol en Cádiz

Los periodistas Juanma Lamet, redactor de política de El Mundo, y Juanma Marqués, subdirector y columnista del Grupo Joly, serán los protagonistas de una nueva sesión de 'Diálogos en la azotea', que organiza la Fundación Cajasol en su sede de la Plaza de San Antonio de Cádiz. La cita es a las 20:30 horas y la entrada, libre, hasta completar el aforo.

Durante su conversación en este evento de temática libre a buen seguro que saldrán asuntos relacionados con la actualidad política andaluza y nacional, con el ejercicio del periodismo en unos tiempos difíciles, con la situación de los medios de comunicación en un contexto cada vez más globalizado y con otros muchos temas de primera página en estos días.

La Fundación Cajasol ha puesto en marcha este mes de agosto en Cádiz esta nueva propuesta cultural y de reflexión, un ciclo de encuentros que se viene celebrando desde el pasado 11 de agosto. Con un formato cercano, abierto y participativo, esta iniciativa está reuniendo a reconocidos periodistas, escritores y expertos para abordar temas de máxima actualidad, combinando el análisis sosegado con la calidez de las noches gaditanas.

La programación de 'Diálogos en la azotea' comenzó el pasado 11 de agosto con el encuentro titulado Desinformación, bulos y democracia, en el que participaron los periodistas José María Izquierdo y Jesús Maraña, moderados por Soco López.

El 18 de agosto fue el turno de Goles de libro, una cita con Alfredo Relaño, autor de 366 historias sobre fútbol y Breve historia del fútbol en 10 goles, y el periodista Carlos Funcia, bajo la moderación de Ana Julia Muñoz.

Hoy jueves 21 de agosto se ha celebrado el diálogo El efecto Sánchez, protagonizado por Juan Luis Cebrián, académico y periodista, y Alberto Grimaldi, subdirector del Grupo Joly.