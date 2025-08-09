La Fundación Cajasol celebra agosto en Cádiz con Diálogos en la Azotea

La Fundación Cajasol pone en marcha este mes de agosto en Cádiz una nueva propuesta cultural y de reflexión: Diálogos en la Azotea, un ciclo de encuentros que se celebrará del 11 al 22 de agosto, a las 20.30 horas, en la azotea de su sede en Plaza San Antonio, 14, con entrada libre hasta completar aforo. Con un formato cercano, abierto y participativo, esta iniciativa reunirá a reconocidos periodistas, escritores y expertos para abordar temas de máxima actualidad, combinando el análisis sosegado con la calidez de las noches gaditanas.

La programación comenzará el 11 de agosto con el encuentro titulado Desinformación, bulos y democracia, en el que participarán los periodistas José María Izquierdo y Jesús Maraña, moderados por Soco López. El 18 de agosto será el turno de Goles de libro, una cita con Alfredo Relaño, autor de 366 historias sobre fútbol y Breve historia del fútbol en 10 goles, y el periodista Carlos Funcia, bajo la moderación de Ana Julia Muñoz. El 21 de agosto se celebrará el diálogo El efecto Sánchez, protagonizado por Juan Luis Cebrián, académico y periodista, y Alberto Grimaldi, subdirector del Grupo Joly. Finalmente, el 22 de agosto tendrá lugar un gran debate de actualidad con la participación de Juanma Lamet, de El Mundo, y Juanma Marqués, del Grupo Joly.

Desde la Fundación Cajasol continúan apostando "por crear espacios de diálogo plural, reflexión serena y encuentro ciudadano, en los que tengan cabida diferentes miradas sobre la realidad, siempre con el objetivo de enriquecer el pensamiento crítico y fomentar la participación social", explican desde la entidad.