La Fundación Cajasol inunda el verano de Cádiz de flamenco y otras músicas y actividades para la familia

Cádiz/La Fundación Cajasol ha presentado a primera hora de esta tarde de jueves 26 de junio en Cádiz una completísima programación de verano que inundará de flamenco y otras músicas y actividades para toda la familia, no solo su sede, coronada por su magnífica azotea, sino también la Plaza de San Antonio, con atractivas propuestas. Y no solo dirigidas a los gaditanos, sino también a los turistas y a quienes visitan la ciudad desde otras localidades de la Bahía, según explicó la delegada de la sede de la fundación en Cádiz, Mar Díez.

Entre todas las propuestas destaca la VII edición de Estival Flamenco, en el que participarán figuras como Caracolillo de Cádiz, José Mijita, Anabel Rivera y Rocío Luna. A esto se añade el ciclo de conciertos Noches en la azotea, el desfile Cádiz de moda, Cádiz emprende y el tradicional Concurso de castillos de arena en la playa. Los tres primeros artistas estuvieron en la presentación y Juan Garrido, programador del evento, excusó la ausencia de Rocío Luna.

“Tenemos la suerte de tener una terraza muy especial situada en un sitio muy céntrico de la ciudad, un sitio muy acogedor en el que se crea una comunión muy especial entre los artistas y el público”, dijo Mar Díez. “Que todos los años pasen primeras figuras del flamenco por nuestra sede demuestra la apuesta de la fundación por el flamenco”, subrayó la delegada de la Fundación Cajasol en la capital gaditana, quien también destacó los eventos que se organizan en Sevilla, Huelva y Córdoba.

Caracolillo de Cádiz, durante la presentación del Estival Flamenco. / Miguel Gómez

Díez comenzó presentando el cartel de julio de Noches en la azotea, que arranca el 15 de julio con Javypablo; seguido de Mario Díaz, el 22; Mesalla el 29; Nolasco, el 5 de agosto y concluirá el 4 de septiembre con Kisko Espinosa. “Se trata de una propuesta pensada para todos los públicos que mezcla talento emergente con artistas consagrados y que consolida a la Azotea de la Fundación Cajasol como un espacio singular para disfrutar de la música en directo en pleno centro de Cádiz”, dijo Díez. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

La Fundación Cajasol recibirá, además, “la visita de escritores cuyos nombres ya iremos anunciando”, avanzó mar Díez. "Este año, además, vamos a utilizar la Plaza de San Antonio en algunas ocasiones. De hecho, la semana que viene tenemos la cuarta edición de Cádiz de Moda, la segunda que hacemos fuera de la terraza", adelantó Díez. "Haremos un desfile el lunes 30 de junio y una serie de talleres para dar a conocer las marcas gaditanas, que son la mayoría, menos una que es de Sevilla que viene como marca invitada", añadió la portavoz de la fundación.

"El día 1 de julio habrá en la sede talleres, en los que hay que inscribirse. Habrá uno de cestería, otro de bulerías y otro de mojitos, pero con productos de Jerez. Para la semana siguiente, la del 11 de julio, estamos cerrando con Cádiz Centro, una actividad muy interesante para las familias en la plaza. Nuestra intención este año es no solo utilizar la sede, sino intentar dar también contenido a la plaza tanto cultural como lúdicamente", agregó Díez.

Anabel Rivera y Juan Garrido, en la Fundación Cajasol. / Miguel Gómez

"Además, hemos hecho un gran esfuerzo en apoyar a todos los festivales que hay convocados este verano en la provincia: el Concert Music Festival, el Nosinmúsica, el Música del Mar, el Tío Pepe Festival, el Bahía Sound y los conciertos que se van a hacer en el estadio del Cádiz CF", destacó.

Juan Garrido dio las gracias a la Fundación Cajasol "por apostar siempre por la cultura y por la moda, en este caso flamenca, también". "Desde Jerez estamos muy atentos a la importante apuesta que hacéis por este tipo de programaciones. Desde hace unos años estoy implicado en el Estival Flamenco y en esta edición hemos conseguido una programación muy valiosa porque es poco habitual encontrártela en otros territorios", dijo el programador. "A veces en el flamenco hay que llegar un poco más allá. Hay muchos nombres que destacan, pero que forman parte de carteles repetitivos. En este caso, creo que tenemos un buen puzzle de artistas muy representativos de una generación que comparten, aunque hay que reconocer que quien cierra este ciclo es un talento más juvenil, que en su día ganó en Las Minas, que es un gran reconocimiento que, por supuesto, cualquier artista flamenco quiere tener en su currículum".

"Abrimos el 3 de julio con Caracolillo de Cádiz, que es un cantaor que el pasado domingo publicaba un videoclip en homenaje precisamente a su tierra, con los artistas históricos, con los barrios y los colores de Cádiz, que en su día en una entrevista me dijo que Cádiz no es que tenga colores, sino que es un arco iris", dijo Juan Garrido. "En este recital estará acompañado de Paco León a la guitarra, Naim Real y Edu Gómez y va a ser un recorrido por los cantes más tradicionales de su tierra, los que él lleva por bandera. Y haciendo memoria de maestros como Juan Villar, la Perla, entre otros tantos. Hablamos de una propuesta que se llama ‘Cádiz, 3.000 años de cante’ porque hará un recorrido por todo el legado recogido en su trayectoria", añadió el programador.

"Seguiremos el 10 de julio con el cante de José Mijita, de Jerez, del Barrio de San Miguel, de La Plazuela, un cantaor que en el pasado festival de Jerez presentaba ante el público y la crítica su último trabajo discográfico. Titulado ‘Al sur de la libertad’, es un disco que está teniendo muchísima aceptación entre la afición tanto de Andalucía como a nivel nacional. Estará acompañado a la guitarra por Pepe del Morao, las palmas de Diego Montoya, también de Cádiz, y Carlos Grilo. Es un cantaor que respeta la tradición, como Caracolillo, como Anabel Rivera, y que siempre mira al futuro con nuevas composiciones de puño y letra y con nuevas armonías musicales. Y creo que va a ofrecer un gran recital en la azotea de esta sede, un espacio que invita al recogimiento e incluso a esa libertad que él promueve en su disco, que es tocar casi el cielo con las manos".

"Continuaremos el 16 de julio con Anabel Rivera, una cantaora de Cádiz con un largo recorrido y muy versátil, porque no solo ofrece recitales al uso sino que también acompaña a otros grandes artistas del cante, haciendo voces, y del baile, como el propio Edu Guerrero, otro gaditano de honor con el que comparte habitualmente los tablaos de Madrid y otras propuestas", recodó Juan Garrido. "El título de su recital es ‘Por Carmen’, que a va a ser muy especial. De hecho no apunta quien la acompañará ni a la guitarra ni a las palmas porque quiere que sea una noche muy en familia, donde quepa la improvisación, donde quepa la sorpresa. La han preparado con mucho cariño y va a ser un estreno que vamos a recibir con mucha alegría", aclaró.

Cerrará este 'VII Estival Flamenco' el 24 de julio Rocío Luna, de quien Juan Garrido disculpó su ausencia. "Es una joven que está siempre entre Sevilla y Córdoba y le ha sido imposible estar hoy aquí", dijo el programador. "Desde que ganó en La Unión está haciendo grandes festivales y estuvo en la Noche Blanca de Córdoba el pasado fin de semana, que es uno de los grandes festivales del verano, que da la salida a todos los que se celebran a continuación. Rocío llegará con ‘Luna llena’, acompañada por Francis Gómez a la guitarra, Emilio Castañeda y Antonio Amaya, El Petete, a las palmas", añadió.

Los conciertos serán a las 21:00 horas y las entradas tienen un precio simbólico de 8 euros y ya están a la venta tanto online como en la sede de la Fundación Cajasol.

La programación estival se completa con el Concurso de castillos de arena en la playa, una de las actividades familiares más entrañables del verano gaditano. Tendrá lugar los días 9, 10 y 23 de julio, y 7, 8 y 22 de agosto, en distintas playas del litoral de la provincia: Cádiz, El Puerto de Santa María, Chiclana, Conil y Valdelagrana.

Las inscripciones podrán realizarse en la playa correspondiente una hora antes del inicio del concurso, a las 10.30 horas. Además de disfrutar de una jornada creativa y divertida, los participantes optarán a premios como entradas VIP para Aqualand Bahía de Cádiz y lotes de regalos.