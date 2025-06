Música del Mar de Cádiz 2025 suena por y para todos

Cádiz/El verano gaditano comienza a calentar motores, ¡y de qué manera! Por todo lo alto, nunca mejor dicho, si atendemos a que el cartel de Música del Mar, un ciclo “referente” del estío de Cádiz, se subió a la azotea de la Fundación Cajasol para su puesta de largo oficial.

Una presentación que, además, contó con un muy especial broche de oro, la actuación del grupo Los Caños que se reencontraba 20 años después de su separación y 25 desde que vio a la luz su proyecto musical conjunto que llevó el nombre de Cádiz a los rincones más insospechados a través de las canciones de unos chavales que, entonces, apenas contaban con 14 y 15 años.

“Es una alegría volvernos a encontrar ya siendo hombres”, decía Kiko antes de, junto a Juande y Javi, entonar Tú no sabes, uno de los temas de su tercer trabajo, y el ya himno Piensa en ti con el que se dieron a conocer.

Con estas dos canciones, los organizadores de Músicas del Mar servían el aperitivo de lo que el público podrá disfrutar en el Muelle Reina Victoria el próximo 9 de agosto, día en el que actuará el trío gaditano.

Una fecha que recordó Ramón Basso, director técnico de Música del Mar, que fue el encargado de desgranar la programación en representación de todos los promotores del evento -Paco Toro, Manuel Bocanegra y los hermanos Veiga- presentes la tarde-noche en el evento celebrado este 12 de junio.

Junto a Basso, el alcalde de Cádiz, Bruno García, y su edil de Fiestas, Beatriz Gandullo; y la presidenta de Diputación, Almudena Martínez del Junco, también cantaron las bondades de Música del Mar que, un año más, suena por y para todos. O, al menos, eso se desgrana de las palabras de las autoridades que hablaron de una programación “diversa” en estilos musicales, como dijo Gandullo, “que nos iguala a todos con dos citas gratuitas”, que destacó Martínez del Junco, y que atiende a la generación “de cultura y de empleo”, como refirió el primer edil.

También en los beneficios de esa alianza “público-privada” insistía la presidenta del organismo provincial, uno de los grandes colaboradores de Música del Mar, que también recibe el apoyo de la Administración local, y que, en palabras de Martínez del Junco, dejó el pasado año en la ciudad 4 millones de euros impacto económico y 400 empleos directos e indirectos, a los que habría que sumar los dígitos de No Sin Música –ciclo de conciertos que desde hace unos años se incluye dentro del paraguas de Música del Mar– con 2 millones de impacto y 150 empleos directos e indirectos.

Las cuentas de esta edición, evidentemente, todavía están por llegar, pero lo que sí se conoce es un cartel que tiene como gran estrella internacional a Marc Anthony que estará en el Muelle Reina Victoria el 11 de julio.

Antes, el 27 de junio, Música del Mar abrirá fuego atendiendo al público joven con Lía Kali y Pepe y Vizio; para proseguir el 28 de junio con otra estrella de calado internacional pero con denominación de origen Cádiz, la bailaora Sara Baras con su espectáculo Vuela.

El 18 de julio le tocará el turno a la primera de las dos citas gratuitas para el público de Música del Mar, una noche dedicada a la nostalgia por los ochenta con La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda. La segunda será el 23 de agosto con Seguridad Social y OBK.

El artista Raule será el protagonista del 1 de agosto y al día siguiente se celebrará el festival Los 90 Molan con grupos como Jenny of Ice of Base, Chimo Bayo, Paco Pil y Amistades Peligrosas entre otros. El concierto de Los Caños (9 de agosto) y del Maka (22 de agosto) completan el plantel al que se suma la programación propia de No Sin Música el 15 de agosto con Crystal Fighters, Rozalén y Zahara, entre otras propuestas.

Además, las familias podrán disfrutar del 23 al 27 de julio de un parque de atracciones instalado en el recinto con diverso entretenimiento para los más pequeños de las casas.