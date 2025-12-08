Periodismo y desinformación machista para clausurar la campaña sobre violencia de género del Ayuntamiento de Cádiz

La Fundación Municipal de la Mujer, en colaboración con la Dirección General de Igualdad de la Universidad de Cádiz y el Consejo Municipal de la Mujer, cerrará el próximo miércoles 10 de diciembre la campaña ‘16 días para recordar que son 365 luchando contra la violencia de género’ con una conferencia impartida por la periodista, profesora e investigadora Ana Bernal Triviño, referente nacional en comunicación con perspectiva de género.

La conferencia, titulada Periodismo y violencia machista: cómo desmontar los bulos, tendrá lugar a las 18:30 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz (UCA).

Esta actividad se centrará en analizar cómo se construyen, reproducen y consolidan discursos falsos o distorsionados sobre el feminismo y la violencia de género, tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales.

Desde un enfoque crítico y académico, Bernal Triviño abordará cómo la sociedad continúa generando un relato desigual basado en siglos de pensamiento patriarcal, explicando de qué forma estos patrones siguen vigentes en el discurso informativo actual. La ponente presentará además datos procedentes de encuestas recientes sobre juventud y percepción de la desigualdad, que evidencian la persistencia de mitos influenciados por la desinformación digital.

La charla profundizará en el fenómeno del negacionismo y en los bulos como herramientas de manipulación ideológica, así como en los sesgos cognitivos que facilitan su difusión. También examinará malas prácticas periodísticas que favorecen narrativas distorsionadas y aportará ejemplos actuales de contenidos en podcasts, TikTok y comunidades digitales, en los que discursos machistas se reconfiguran bajo nuevas formas culturales, como el movimiento tradwife.

A lo largo de su intervención combinará rigor teórico, análisis práctico y recursos procedentes de la historia, la comunicación y el derecho a la información para explicar cómo los medios moldean la opinión pública. Además, ofrecerá herramientas para identificar y desmontar la desinformación machista, subrayando la necesidad de un periodismo ético y de una alfabetización mediática con perspectiva de género.

Ana Bernal Triviño

Ana Bernal Triviño es doctora en Periodismo y profesora agregada en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), donde forma parte del grupo de investigación GAME (Grupo de Aprendizajes, Medios y Entretenimiento). Está especializada en comunicación digital, desinformación y periodismo con perspectiva de género.

Ha sido galardonada con premios como los Premios Meninas y el Premio Andalucía de Periodismo por su defensa de los derechos humanos. Es autora de obras de referencia como ‘No manipuléis el feminismo’ (Espasa, 2019) y ‘Hacia una comunicación feminista’ (UOC, 2019).

Su trayectoria combina la docencia universitaria con una intensa producción científica, con más de cuarenta artículos y capítulos en revistas de prestigio como The Lancet Regional Health Europe, European Journal of Communication, El Profesional de la Información o Comunicación y Género. Sus investigaciones abordan temas como la verificación de noticias falsas, la representación mediática de la violencia machista, el impacto de la tecnología en el periodismo y la relación entre jóvenes, medios digitales y participación política.

Asimismo, es pionera en la introducción del periodismo móvil en la formación universitaria española y en el análisis académico de los nuevos formatos de comunicación en redes sociales.

Con esta conferencia, la Fundación Municipal de la Mujer clausura la campaña ‘16 días para recordar que son 365 luchando contra la violencia de género’, reafirmando el compromiso institucional con la sensibilización, la prevención y la defensa de los derechos de las mujeres.