25N en Cádiz: Todas las manifestaciones y actividades por el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Los nombres de las mujeres asesinadas a manos de hombres en 2024 que portaron Somos Ellas en su acción por el 25N en Cádiz.

El feminismo, o los feminismos (según la comprensión de cada cual), sale un año más a las calles de Cádiz el 25 N para reclamar la eliminación de las violencias contra las mujeres. Y lo hace (lo hacen), también como viene siendo habitual en los últimos 25 de noviembre, en diferentes convocatorias de manifestaciones.

Además, desde las administraciones públicas y entidades de la sociedad civil, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contras las Mujeres también se alimenta con diferentes actividades que se están desarrollando en los días anteriores y posteriores a la efemérides.

Aquí toda la agenda de actividades por el 25N en la capital gaditana:

Las manifestaciones y concentraciones

Tenemos tres convocatorias principales, la organizada por el Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, la de la Comisión 8M/25N Cádiz y el llamamiento del colectivo Somos Ellas, al que se une el colectivo Feministas de Raíz. Además, este mismo 24 de noviembre, también tiene lugar una concentración previa convocada por el Colectivo de Mujeres Feministas de Cádiz, el grupo que en Cádiz puso en la agenda pública el caso de los fallos en el cribado del cáncer de mama.

De hecho, como éste último colectivo está formado por personas con diversas sensibilidades y perspectivas sobre el feminismo, han decido no participar como grupo en ninguna de las manifestaciones del 25N animando a cada compañera "a participar en las convocatorias que consideren oportunas, de acuerdo con sus convicciones personales". Con todo, Mujeres Feministas de Cádiz sí ha organizado su propia convocatoria este lunes 24 de noviembre a las 19:00 horas en la Plaza de San Juan de Dios, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Ya este martes 25 de noviembre, como es habitual, tendrá lugar la lectura de un manifiesto del tejido asociativo de la ciudad (Consejo Municipal de la Mujer) contra la violencia hacia la mujer en la puerta de la Fundación Municipal de la Mujer, en la plaza del Palillero a las 12.00 horas. Durante este actos se reproducirán varias canciones elegidas por estas mujeres, se instalarán murales de cartón pluma en la puerta de la Fundación para poner mensajes y se harán entrega de paraguas morados antes de comenzar el acto-

Por su parte, la Comisión 8M/25N Cádiz -integrada por colectivos como APDHA, Amazonas, Aghois y Colectiva Jarana- cita a la ciudadanía gaditana en la plaza Ana Orantes a partir de las 18.00 horas para concentrarse bajo el reclamo, Ante la escalada de violencia, feminismo y resistencia. En este foro que lleva el nombre de la mujer andaluza que transformó con su testimonio, y su trágico asesinato, la sensibilidad social con respecto a la violencia contra las mujeres, se realizará la lectura del manifiesto de esta comisión, una intervención de mujeres precarizadas y lectura de poemas.

Además, el colectivo Somos Ellas, junto con el grupo de Feministas de Raíz, organizan una marcha que parte del Palacio de Justicia de la Audiencia Provincial (Cuesta de las Calesas) a las 17.50 horas (aunque se podrá ir llegando desde las 17.20 horas) para finalizar en la plaza del Palillero tras recorrer las calles del centro del casco histórico donde también se procederá a la lectura de su manifiesto.

Talleres de defensa, mesa de expertas y homenajes

Por parte de la Comisión 8M/25N, además de la concentración también se tiene previsto un Laboratorio de activismo -laboratorio Toma Castaña- el 27 de noviembre en la Biblioteca Social El Adoquín (C/ Sagasta 91) organizado concretamente por la Colectiva Jarana. Se trata de un espacio de reflexión, creación colectiva y encuentro desde el activismo transfeminista, anticapitalista y antirracista.

Este grupo también organiza un taller de autodefensa transfeminista para mujeres y disidencias sexuales y de género y adaptado a todas las edades. Será el 29 de noviembre, de 11:30–13:30, en el salón de actos Casa Juventud. Se recomienda llevar ropa cómoda y agua. Las inscripciones se pueden realizar al WhatsApp 649 371 417.

Por su parte, la Asociación de la Prensa de Cádiz, la Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz y la subdelegación del Gobierno también quiere conmemorar el 25N en comunidad con la celebración de la mesa redonda Contar sin dañar: retos del periodismo frente a la violencia de género, un encuentro destinado a reflexionar sobre el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación en la erradicación de esta lacra social. Será este 25 de noviembre a las 19:00 horas en la sede de la APC con la participación de Lorena Montero, fiscal de Violencia de Género en Cádiz; Celia Cerrudo, abogada especializada en Violencia de Género; y María Acale, catedrática de Derecho Penal de la UCA.

Además, desde la subdelegación de Gobierno también se contempla este 25N el tradicional acto junto al Árbol de la Esperanza. Así, a partir de las 10.00 horas, en el lateral de la Subdelegación, habrá un recuerdo y homenaje a las víctimas de violencia de género.Tras la lectura de los nombres de cada una de las 38 mujeres que han sido víctimas de asesinato en este año, vidas cercenadas por la violencia machista, se va a guardar un minuto de silencio en su memoria. La subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, procederá a la lectura del manifiesto institucional contra la violencia sobre la mujer, junto con otros de los asistentes. A continuación, los representantes de entidades e instituciones públicas colocarán una "pieza de puzle" en el lateral de la Subdelegación, simbolizando que la lucha social y colectiva es la única capaz de hacer desaparecer la violencia machista instaurada en nuestra sociedad. Después se podrá visitar en el vestíbulo una exposición de poemas y dibujos. Cada obra intenta reflejar la difícil y cruel realidad que sufren las mujeres asesinadas a lo largo de los últimos años.

Otra administración pública, el Ayuntamiento de Cádiz, también ha organizado su propio programa, que arrancó en días pasados, y del que todavía quedan por celebrar múltiples actividades. Así, además de la lectura del manifiesto del Consejo Municipal de la Mujer, entre el 26 de noviembre y el 10 de diciembre se desarrollan '16 días para recordar que son 365: Luchando contra las violencias machistas’ en alianza también con otras instituciones como la Universidad de Cádiz y el Cádiz C. F.y el Gobierno de España a través del Pacto de Estado.

Entre las actividades están las ponencias:

La eliminación de la violencia sobre las mujeres: Una cuestión de Derechos Humanos, a cargo de Francisca Fuentes Rodríguez ( 26 de noviembre de 9.30 a 11.00 horas Ciencias del trabajo);

( de 9.30 a 11.00 horas Ciencias del trabajo); III Mesa redonda La violencia hacia la mujer en el ámbito deportivo, a cargo de Vanesa España Romero ( 26 de noviembre a las 18.00 Sala de prensa del Estadio Nuevo Mirandilla)

( a las 18.00 Sala de prensa del Estadio Nuevo Mirandilla) Violencia y salud: Un análisis del impacto de mujeres víctimas, a cargo de Elena Vizcaya López ( 28 de noviembre a las 11.00 horas Facultad de Medicina)

( a las 11.00 horas Facultad de Medicina) Modo violencia off: La igualdad como tarea compartida, a cargo de Octavio Salazar Romero ( 1 de diciembre a las 11.00 horas Facultad de Filosofía y Letras)

( a las 11.00 horas Facultad de Filosofía y Letras) Cómo combatir la violencia contra las mujeres con discapacidad, a cargo de Vanesa Hervías Parejo ( 3 de diciembre de 2025, a las 11.00 horas Ciencias del Trabajo)

( de 2025, a las 11.00 horas Ciencias del Trabajo) El cine como herramienta para la lucha contra la violencia de género, a cargo de Raquel Romero Holgado ( 4 de diciembre a las 11.00 horas Edificio Constitución 1812)

( a las 11.00 horas Edificio Constitución 1812) La violencia de género como problema de salud pública, a cargo de Lorena Tarriño Concejero ( 5 de diciembre a las 11.00 horas Facultad de Enfermería y Fisioterapia)

( a las 11.00 horas Facultad de Enfermería y Fisioterapia) Periodismo y violencia machista: Cómo desmontar los bulos, a cargo de Ana Bernal Triviño (10 de diciembre a las 18.30 horas Facultad de Filosofía y Letras)

Además también se celebra el taller Nuestras Menopausias de Sembradoras de Salud (27 y 28 de noviembre 16.00 horas, Centro Integral de la Mujer); el encuentro La figura del Trabajo Social en la atención de la violencia de género (28 de noviembre, 12.30 horas, Centro Integral de la Mujer); el taller de defensa personal comandado por la judoka Carmen Calvo Fernández (2 de diciembre, 11.00 horas, Centro Integral de la Mujer); el encuentro con la trabajadora social Araceli Soto García (3 de diciembre, 18.00 horas Centro Integral de la Mujer) y la conferencia Violencia obstétrica. Humanizando el nacimiento, a cargo de Aroa Vaello Robledo (9 de diciembre, 12.00 horas, Centro Integral de la Mujer)