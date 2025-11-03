Sensibilización, formación y lucha para celebrar el 25N en Cádiz

El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer pero desde hoy lunes el Ayuntamiento de Cádiz comienza a desarrollar actividades para celebrarlo. El alcalde, Bruno García, y la concejala de Igualdad, Virginia Martín, han sido los encargados de presentar el programa que se llevará a cabo durante este mes.

Bruno García afirmó que la violencia machista es "uno de los problemas más importantes que afrontamos como sociedad" y recordó que requiere "unidad y firmeza. Es importante que estemos todos de la mano intentando que la sociedad vea y entienda que es una lucha absolutamente justa y necesaria" y por ello resaltó las alianzas que se han alcanzado para perfilar esta programación y que incluyen al equipo de Gobierno, los partidos de la oposición, el Consejo Municipal de la Mujer, instituciones como la Universidad de Cádiz y la Fundación Municipal de la Mujer, y asociaciones y empresas como Cádiz Centro Comercial Abierto, Fegadi, la Fundación Cádiz CF o el gimnasio Raúl Calvo.

Las iniciativas que se organizarán por el 25N están vinculadas a tres pilares fundamentales que son la sensibilización, la formación y la autodefensa. "La programación ha sido muy trabajada y cuidadosamente elaborada porque desde este Ayuntamiento tenemos un compromiso firme y constante contra la violencia de género durante todo el año", apuntó Virginia Martín. La concejala de Igualdad ahondó en esta idea declarando que "para nosotros es prioritario y tenemos la responsabilidad y la obligación de ofrecer a la ciudadanía y a los colectivos tanto información como capacitación y herramientas para saber cómo combatir esta lacra".

El martes 25 de noviembre tendrá lugar la lectura de un manifiesto del tejido asociativo de la ciudad contra la violencia hacia la mujer. Este será el acto central de la efemérides, pero no el único. Hoy lunes comienza la campaña de sensibilización que se compone de 13 actividades dirigidas a la ciudadanía con el objetivo de visibilizar la violencia machista, promover la igualdad y formentar la implicación social. "Habrá acciones culturales, campañas muy visuales y encuentros comunitarios pensados para llegar a todos los rincones de la ciudad", aclaró Virginia Martín.

Así, se podrán observar carteles en las paradas de autobuses e imágenes en los propios vehículos, así como lonas en edificios municipales y en las redes sociales del Ayuntamiento y la Fundación de la Mujer. Además, el 25 de noviembre la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto invitará a los negocios que forman parte de la entidad a colocar una vela morada en memoria de las víctimas de violencia de género "para crear conciencia y seguir luchando contra este problema social", añadió la edil.

En el apartado de formación se incluyen talleres, charlas y jornadas informativas en tres niveles: social, educativo y sanitario. "La formación es una herramienta clave para detectar, acompañar, transformar y actuar tanto con las mujeres como con aquellas personas que puedan estar presenciando situaciones de violencia y también sirve para generar conciencia sobre los roles y los estereotipos que sostienen estas desigualdades", subrayó Virginia Martín.

El Ayuntamiento seguirá trabajando con centros educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato y con el profesorado sobre la prevención y la violencia de género. También se han dispuesto formaciones dirigidas a profesionales de violencia de género y formaciones para dotar a las asociaciones de mujeres de las herramientas necesarias para atender un punto violeta, entre otras cuestiones. Los talleres de Autodefensa Femenina son una de las propuestas de la programación del 25N, impartidos por Paloma Tosar en la Fundación Municipal de la Mujer desde hoy lunes, y por la judoka gaditana Carmen Calvo.

Además desde el 26 de noviembre al 10 de diciembre tendrá lugar la iniciativa '16 días para recordar que son 365: Luchando contra las violencias machistas’, en la que se organizarán una serie de actividades que se llevarán de forma continuada para invitar a la reflexión y recordar el trabajo que se efectúa a lo largo del año y que concluirán en esa jornada coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Entras las actividades antes citadas se encuentras una charla sobre derechos laborales y violencia machista, una mesa redonda sobre violencia machista en el deporte, una charla sobre violencia de género en el ámbito de la medicina legal, una conferencia sobre las nuevas masculinidades, una ponencia sobre discapacidad y violencia de género, un taller de autodefensa personal con la judoka Carmen Calvo, una sesión informativa sobre violencia obstétrica, una jornada de cine, un taller de sensibilización a través del arte y de la literatura, una taller sobre la menopauisa, una charla sobre la violencia de género como un problema de salud pública...

Carrera contra la violencia hacia las mujeres

Una de las grandes citas de este mes es la III Carrera por la eliminación de la violencia contra las mujeres, que tendrá lugar el domingo 16 a las 11:00 horas desde la plaza de España. Se trata de una prueba que se divide en dos modalidades: con un recorrido de tres kilómetros, indicado para todos los públicos, y otra de seis kilómetros para aquellos que quieran competir. Las inscripciones se podrán realizar a través de un código QR, en una carpa que se instalará los días 13 y 14 de noviembre en la plaza del Palillero o través del enlace web https://www.cronofinisher.com/evento/iii-carrera-por-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-las-mujeres/. Antes de la hora señalada, habrá actividades, sesiones de calentamiento, una yincana infantil, una zona dedicada a la lactancia y a los cuidados infantiles, atención sanitaria, avituallamiento y guardarropas.

También se repartirán premios a niños, adultos y familias. En la modalidad Competitiva habrá premios en metálico (250, 150 y 100 euros) para las tres primeras personas clasificadas en categorías femenina y masculina, y vales de material deportivo para las categorías de menores. Mientras, en la modalidad No Competitiva se entregarán reconocimientos a la asociación no deportiva con mayor presencia, a la entidad privada con mayor presencia, a la entrada más divertida en meta, a la familia más unida en meta y a la persona participante más inspiradora.

El cartel anunciador de la carrera del 25N de este año está protagonizado por jóvenes de 14 a 18 años del Club Polideportivo Olimpo que han ascendido a primera división andaluza en varias modalidades.