La Fundación Municipal de la Mujer oferta una nueva edición de Formación en Violencia de Género

La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz oferta una nueva edición de Formación en Violencia de Género dirigida a profesionales y estudiantes de la ciudad de Cádiz con el objetivo de sensibilizar sobre las violencias de género y dotar de herramientas para la prevención e intervención orientada a la erradicación de estas violencias.

La acción formativa será semipresencial, con un total de 28 horas formativas, de las 12 serán online y 16 presenciales, a desarrollarse en instalaciones municipales, durante los días 3, 5, 7, y 10 de noviembre de 9:30 a 13:30 horas.

Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar a través de un formulario en la web https://forms.gle/xbVL9fJmqAGbYgDu8 hasta el próximo 24 de octubre. La reserva de plazas será por orden cronológico de inscripción.

El módulo presencial abordará los conceptos y características de la violencia de género, así como sus causas y orígenes, y los mitos y estereotipos que la rodean. También se analizarán las características específicas de la violencia de género en la pareja, los tipos, expresiones y formas de violencias contra las mujeres, y se profundizará en la violencia sexual, la cultura de la violación y la pornosocialización.

El módulo online incluirá el estudio del Marco Normativo, con referencia al Tratado de Estambul y a la Ley Orgánica, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Asimismo, se tratarán los procedimientos de actuación y los protocolos de intervención para la atención de mujeres víctimas de violencia de género en los ámbitos sanitario, educativo y en las fuerzas y cuerpos de seguridad.