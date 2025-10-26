La Fundación Municipal de la Mujer ofrece en Cádiz nuevos talleres de ‘Autodefensa feminista’

Imagen de archivo de unos talleres de defensa personal para mujeres impartido por la Policía Nacional

La Fundación Municipal de la Mujer ha abierto las inscripciones para un nuevo taller de 'Autodefensa feminista' dirigido a mujeres de la ciudad de Cádiz con el objetivo de desarticular el mecanismo psicoemocional y físico que puede mantenerlas bloqueadas e indefensas ante agresioines.

Según ha explicado la concejala de Igualdad, Virginia Martín, “con estos talleres, que siempre tienen una buena acogida en nuestra ciudad, se trabaja el cuerpo y el miedo desde una perspectiva feminista, centrándose en el empoderamiento mental y físico”.

Pueden participar todas las mujeres mayores de 16 años, sin importar su complexión o preparación física, con inscripciones gratuitas en el formulario disponible hasta el 7 de noviembre en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuj_19mXilxOpwIeulNIjB_nnrX0tNhPMGRAuXIg49imGraw/viewform

El taller de ‘Autodefensa feminista será de 40 horas impartidas por Paloma Tosar, distribuidas de 9:30 a 13:30 horas durante los días 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26 y 28 de noviembre y 1 y 3 de diciembre, en la Fundación Municipal de la Mujer (Plaza del Palillero).