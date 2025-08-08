Patrimonio Flamenco de Cádiz acoge al Colectivo Frente Abierto con Lela Soto y Sebastián Cruz

Este sábado 9 de agosto a las 22.00 horas en el Castillo de Santa Catalina, y dentro del Festival Patrimonio Flamenco que se está celebrando en Cádiz desde el pasado día 2, le llega el turno al Colectivo Frente Abierto, con Lela Soto y Sebastián Cruz que presentarán su espectáculo de flamenco/rock, Guerra a todo eso.

Una propuesta que cuenta con los artistas que forman parte de este colectivo -Raúl Cantizano, guitarra flamenca; Carlos Pérez, guitarra eléctrica; David Cordero, electrónica; Marco Serrato, contrabajo; Borja Díaz, batería- junto a los cantaores Lela Soto y Sebastián Cruz.

Frente Abierto es un colectivo de músicos andaluces encabezado por Marco Serrato, cuyos proyectos particulares giran en torno a géneros tan dispares como el pulso metal de Orthodox o Altair, los paisajes ambiente de David Cordero o la guitarra de Raúl Cantizano como clave traductora de la música flamenca. Su música fusiona la experimentación sonora con las voces más potentes de nuestro nuevo flamenco. Una super banda de rock vanguardista, con un espectáculo que es un auténtico viaje. Una aventura que discurre entre universos sonoros tan variados como los de Lankum, Earth, Sleep, Neil Young o Portishead, pero en clave flamenca. Una nueva propuesta de fusión de estilos que es heavy y a la vez sutil, es puro flamenco y rock oscuro al mismo tiempo, es tradicional y moderno

Por su parte, Lela Soto (Madrid,1992) es una de las voces jóvenes más asentada y con mayor proyección del panorama actual. Aunque nacida en Madrid, su cante es eminentemente jerezano. Lela representa la rama más joven de una de las sagas artísticas más importantes de todos los tiempos, aquella que nace en Paco La Luz y que pasa por El Gloria o La Pompi hasta desembocar en su abuelo Sordera, su padre Vicente y sus tíos Enrique, El Boy Sorderita. También recibe influencias por la parte materna, su madre, la bailaora Luisa Heredia es hermana del mítico Ray Heredia, referencia fundamental del nuevo flamenco. Lela canaliza todas estas influencias a las que suma sus inquietudes musicales para conformar una manera de decir el cante muy personal y fresca.

Está considerada por la crítica especializada como una de las voces jóvenes de referencia. De hecho, ha cosechado éxitos en alqunos de los festivales más relevantes del flamenco como el Festival de Jerez- premio de la crítica-, la Bienal de Holanda, la Suma Flamenca de Madrid, la Bienal de Málaga, la Bienal de Sevilla,el Festival Flamenco de Toulouse o World Music Festival de Copenhague.

El Festival Patrimonio Flamenco se celebra en Cádiz hasta este domingo 10 de agosto y se ha desgranado en 9 espectáculos, 5 conciertos que tienen lugar en el escenario instalado en el Castillo de Santa Catalina y 4 balcones en distintos emplazamientos por la ciudad en el que destaca la presencia diversa de grandes nombres del flamenco actual.

Todos los espectáculos en el Castillo serán a las 22 horas y las entradas tienen un precio de 15 euros y se mantiene un precio especial para menores de 25 años a 6 € por espectáculo, como apoyo en el acceso de los jóvenes a propuestas culturales municipales de pago. La venta de entradas puede realizarse en las taquillas del Gran Teatro Falla y también en la web bacantix.com. Las localidades también estarán disponibles en las taquillas del Castillo de Santa Catalina una hora antes del comienzo de cada espectáculo, si quedaran entradas disponibles.