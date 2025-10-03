La parcela del futuro hospital de Cádiz no compartirá otros usos

La parcela del nuevo hospital de Cádiz será sola y exclusivamente para el hospital. Una de las incógnitas en torno a la operación urbanística que están conformando Zona Franca, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz ha quedado resuelta este viernes. El alcalde de la ciudad, Bruno García, ha sido tajante al respecto: "en la parcela del hospital sólo irá el hospital".

Con esta afirmación se cierra la puerta a la posibilidad de que el hospital compartiera espacio con otros usos. Una fórmula que planteó el Ayuntamiento hace meses como posibilidad para hacer viable la operación que entonces estaba atascada de poner el suelo en manos de la Junta de Andalucía. En aquellas fechas se aseguró que la superficie que necesita el hospital, según había establecido el plan funcional, era inferior al total de la parcela, por lo que la construcción de viviendas (alrededor de 200 se plantearon) era viable junto al futuro equipamiento.

No obstante, el nuevo escenario dibujado a raíz del anuncio de María Jesús Montero de que Zona Franca cedería gratis el suelo a la Junta ha descartado la posibilidad de incorporar otros usos a la parcela. Entre otros motivos, porque ello implicaría la necesidad de realizar los trámites urbanísticos correspondientes para esa división y reparcelación, lo que originaría nuevos retrasos a una operación que ya de por sí lleva demasiado tiempo esperando.

Así las cosas, en ese solar sólo irá el hospital. Algo que no desdibuja la intención manifestada en su día por el Ayuntamiento de destinar a vivienda los 12 millones de euros que ofreció a Zona Franca por ese suelo. De hecho, ha asegurado este viernes Bruno García que ya ha mantenido una primera reunión de su equipo y técnicos municipales para analizar en qué puntos de la ciudad o en qué operaciones de vivienda pueden invertir esos 12 millones que el Ayuntamiento recibirá de un nuevo préstamo bancario que tiene pendiente de solicitar y que ya aprobó recientemente el Pleno municipal.

El convenio, "lo antes posible"

Con esta posibilidad de viviendas junto al hospital descartada, el alcalde ha insistido este viernes en el mensaje lanzado el jueves por las administraciones: la intención es que el convenio sobre la parcela de la antigua Casa se firme "lo antes posible", insistiendo en esa disposición y buena voluntad que se han propuesto Zona Franca, Junta y Ayuntamiento tras las primeras polémicas que llegaron tras el anuncio de cesión de la vicepresidenta del Gobierno.

Ha confirmado el alcalde que aún no hay fecha para esa nueva reunión que tendrán que celebrar los técnicos de las administraciones para cerrar los flecos del convenio que conceda la titularidad de la parcela a la Junta de Andalucía. Un encuentro que se considera vital para cerrar los "detalles" del acuerdo que suscribirán las administraciones. Entre otros elementos, ahí se recogerá el plazo que se dan para culminar el proyecto (es decir, para construir el hospital) que actualmente difieren entre los 8 años que otorgaba Zona Franca y los "entre 10 y 12 años" que trasladaba la consejera de Salud.

No figurará en ese convenio el reparto final de los aprovechamientos urbanísticos que también forman parte de esta operación. A este respecto, ha incidido Bruno García en que el convenio de cesión del suelo se firmará lo antes posible y que los aprovechamientos (es decir, quién se hará cargo de los terrenos del actual Puerta del Mar cuando se abra el nuevo hospital, recuperando así la inversión realizada) serán objeto de otro convenio que se trabajará con más calma. "No será un problema para el hospital", ha garantizado el alcalde.

El papel del Ayuntamiento

Al respecto de la operación del hospital, ha defendido el alcalde la presencia municipal en una negociación que a priori solo incumbe a la Zona Franca (como propietaria actual del solar) y a la Junta de Andalucía (como administración responsable de construir el hospital, para lo que necesita tener a su nombre esa parcela). "Nosotros queremos colaborar y formar parte de la solución, y así lo hemos demostrado en estos dos años, mojándonos y poniendo propuestas sobre la mesa. Por eso estamos ahí, porque queremos formar parte de la solución", ha defendido Bruno García.

Además, ha recordado que en el convenio original para el hospital se implicaba al Ayuntamiento, insistiendo en que en la administración local "somo sujetos actores que queremos estar por si hay algún problema, solucionarlo". "Creo que es bueno que estemos, porque este Ayuntamiento siempre intenta estar en la solución, y aporta ganas de dialogar", ha valorado el alcalde.