PP y PSOE apelan ahora a la "lealtad institucional" para sacar adelante el hospital de Cádiz

Las aguas en torno a la operación del nuevo hospital de Cádiz parecen haberse calmado. Después de la tempestad originada por el anuncio de cesión del suelo de Zona Franca a la Junta de Andalucía que realizara la vicepresidenta del Gobierno español, María Jesús Montero, las administraciones implicadas (Zona Franca, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Cádiz) han apelado al diálogo y a la "lealtad institucional" para hacer posible la construcción del hospital.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión mantenida este jueves en la sede de Zona Franca para negociar esa cesión del suelo en favor de la Junta de Andalucía, que es la administración que se ha comprometido a construir un hospital que se cifra en más de 500 millones de euros y que la consejera prevé que tardará aún 10 o 12 años en hacerse realidad.

En la reunión han participado el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, acompañado por el director técnico, Felipe Martínez, y el secretario general, Pablo del Río; la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, junto a la delegada en Cádiz, Mercedes Colombo, la delegada de Salud, Eva Pajares, y la gerente del SAS, Valle García Sánchez, además de otros perfiles técnicos de la administración autonómica; y el alcalde de Cádiz, Bruno García, que ha estado acompañado por el primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Jose Manuel Cossi.

Lo único que se ha trasladado al término de un encuentro que ha durado menos de dos horas, ya que las administraciones han decidido no atender a los medios de comunicación, es que la Junta de Andalucía acepta la propuesta de Zona Franca para la cesión de la parcela donde deberá construirse el hospital.

A partir de este anuncio, las tres administraciones trasladan que los términos concretos de ese convenio "se abordarán en una inminente reunión técnica entre las tres partes para avanzar y que se firme lo antes posible". Esos términos concretos originaron una enorme polémica entre portavoces y administraciones del PP y del PSOE, ya que la anunciada gratuidad de la cesión no evitaba que Zona Franca se quedara con los futuros aprovechamientos urbanísticos de la parcela donde hoy está el hospital Puerta del Mar; algo que con posterioridad María Jesús Montero dijo que podría ser fruto de negociaciones entre las partes.

Pendientes, pues, de conocer cómo avanza la negociación que deberá empezar ahora entre Zona Franca y Junta, con el Ayuntamiento de Cádiz de protagonista indirecto, las tres administraciones aseguran que su voluntad es "simplificar y agilizar al máximo este convenio para que no haya otros aspectos que lo puedan dilatar". Y para ello, hablan de un "segundo documento" donde se recogerán "todos los temas correspondientes a los aprovechamientos urbanísticos".

Esto significaría, a priori, que el convenio se firmará de manera independiente a ese acuerdo respecto a los aprovechamientos urbanísticos donde las administraciones no parecen coincidir por ahora.