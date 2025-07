Padre del niño herido en el Francisco Blanca de Cádiz: "Lo que dice el informe es una vergüenza total"

Cádiz/David Pozo, padre del niño de 6 años que sufrió una profunda herida en el pabellón Francisco Blanca de Cádiz durante un torneo de fútbol sala la pasada semana, no puede dejar de sentir "una gran indignación y rabia" tras conocer el contenido del informe emitido por la empresa adjudicataria del servicio de atención y mantenimiento de este polideportivo municipal. Un documento donde el personal traslada que "la rejilla de los vestuarios -la que le causaría al pequeño la importante lesión que requirió de más de 70 puntos- estaban todas colocadas correctamente" y que "acompañaron al menor en todo momento hasta su traslado". "Lo que dice el informe es una vergüenza total", sentencia el progenitor de la víctima.

"¿Entonces, mi hijo con qué se ha cortado, con el agua, con el aire?", clama Pozo que hasta el momento ha intentado "mantener la calma" con todo lo sucedido alrededor del accidente de su hijo, pero que ha estallado al hacerse público el resultado de este primer informe que el propio concejal de Deportes del Ayuntamiento, Carlos Lucero, encargó a la empresa que lleva los servicios del Francisco Blanca para conocer en profundidad los hechos, tras denunciar la familia el estado de las instalaciones y la falta de preocupación por su hijo del que "se desentendieron".

"Hasta ahora he estado callado, porque mi intención no era la de perjudicar a nadie, pero después de leer esto, pues ya no me callo. Cuando mi hijo tuvo el percance sólo había allí una persona, un trabajador, que se encerró automáticamente en la cabina y no quiso saber nada del accidente. De hecho, nos acercamos a pedirle un botiquín para auxiliar al niño y nos dijo que allí no había botiquín, que sólo había un paquete de algodón", lamenta David Pozo cuyo hijo todavía está hospitalizado, aunque progresa favorablemente.

El padre del pequeño confirma que tanto Lucero, incluso el alcalde de Cádiz, han estado en contacto estos días con la familia y han mantenido la preocupación por el estado del niño, "pero no voy a consentir que los trabajadores del pabellón, sean de una empresa externa o de donde sean, mientan, porque no soporto las mentiras, y porque suficiente tenemos ya con esta pesadilla que hemos vivido como para aguantar esto, eso no lo voy a consentir", muestra su enfado el progenitor.