Un niño sufre un grave accidente en un pabellón de Cádiz durante un torneo de fútbol sala

Un niño de 6 años ha sufrido un grave accidente en el pabellón poliderpotivo municipal Francisco Blanca que le produjo una profunda herida en la zona glútea con afectación muscular y por el que se encuentra ahora ingresado en el hospital. El pequeño requirió ser intervenido con más de 70 puntos y tendrá que estar al menos un mes postrado en la cama para su recuperación, a espera de la evolución.

Desde el equipo de fútbol sala al que pertenece la familia de la víctima del accidente, han denunciado en comisaría los hechos pero también lo han querido hacer públicamente porque "creemos firmemente que este caso debe salir a la luz pública, no solo para buscar justicia, sino para evitar que ningún otro niño sufra una tragedia similar", han manifestado en una carta enviada a este medio.

En la misma relatan que el equipo de fútbol sala participaba en dicho torneo cuando, al finalizar uno de los partidos, se produjo un accidente "que jamás debería haber ocurrido en una instalación deportiva destinada a menores". "Uno de los niños, hijo del entrenador, se encontraba en la ducha tras el encuentro. Su hermano pequeño, de tan solo 6 años, se acercó a abrazarlo para consolarlo por la derrota. En ese momento, el niño resbaló accidentalmente y cayó sobre una poceta de aluminio que, incomprensiblemente, se encontraba expuesta en el suelo en condiciones peligrosas, actuando literalmente como una cuchilla".

El corte sufrido fue de extrema gravedad: una profunda herida en la zona glútea con afectación muscular que requirió más de 70 puntos de sutura. La recuperación prevista implica al menos un mes postrado en cama, sin posibilidad de incorporarse, señalan.El padre ha explicado a este medio que su hijo está ingresado de nuevo en el hospital por ello. "Está siendo una pesadilla".

El pequeño futbolista tuvo una hemorragia por la herida.

Pero además, lamentan que "lo más alarmante no fue solo el accidente en sí, sino la total falta de respuesta de la organización del torneo". "Tras más de una hora esperando una ambulancia —sin recibir ningún tipo de asistencia médica ni apoyo organizativo— fue finalmente la Policía, que pasaba por la zona, quien trasladó de urgencia al niño al Hospital de Cádiz, al ver la gravedad de la hemorragia"

Añaden que "en el momento del suceso ningún responsable del torneo, del pabellón ni del Ayuntamiento mostró el más mínimo interés en el estado de salud del menor". "No se ofreció ayuda, ni acompañamiento, ni una llamada de seguimiento. Esa falta de humanidad y responsabilidad es, sencillamente, intolerable". Posteriormente, ha explicado también el padre, sí han recibido la llamada del concejal de Deportes gaditano, Carlos Lucero, que acudió al hospital cuando se enteró de lo ocurrido a interesarse por el estado del menor.

"Como padres, como equipo, como ciudadanos, nos sentimos desamparados y profundamente decepcionados. ¿Cómo es posible que unas instalaciones públicas donde se desarrollan torneos infantiles presenten semejantes deficiencias de seguridad? ¿Cómo puede la organización desentenderse ante una situación tan grave?", se preguntan. Creen que "si las instalaciones no están en condiciones óptimas, deben cerrarse. Si no se puede garantizar la seguridad de los menores, no deben organizarse torneos", apuntan en la carta.

Desde el equipo apelan así "a la responsabilidad de los organismos competentes y a la sensibilidad de la ciudadanía para exigir que se tomen medidas". "Lo ocurrido no puede quedar impune ni en el olvido".