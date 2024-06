“Hacemos que los pacientes neurológicos sean lo más independientes y autónomos en su vida diaria”

Pregunta.Hola Miriam, cuéntanos un poco sobre tu trabajo aquí.

Respuesta.-Hola, soy terapeuta ocupacional en el centro de convalecencia del Hospital de Villamartín. Mi objetivo principal es incrementar la independencia funcional, aumentar el desarrollo y prevenir la incapacidad; Incluyendo la adaptación de tareas o del entorno para alcanzar la máxima independencia y para aumentar la calidad de vida.

P.–¿Cuál es la función principal de un terapeuta ocupacional?

R.–La función principal de la terapia ocupacional en el Centro de Convalecencia es hacer que los pacientes neurológicos sean lo más independientes y autónomos posibles en su vida diaria.

Nos encargamos tanto de las Actividades de la Vida Diaria (AVD), como son el vestido, la higiene y la alimentación; como de la rehabilitación física y cognitiva en sesiones de una hora.

P.–¿Y cómo es tu rutina diaria aquí?

R.–Por las mañanas visito las habitaciones, ya que los pacientes suelen estar ingresados por un máximo de tres meses, principalmente aquellos con accidentes cerebrovasculares (ACV). Les enseño a realizar transferencias, vestido e higiene.

Después de visitar las habitaciones, venimos a la sala de terapia. Cada paciente tiene una hora asignada. Aquí, trabajo principalmente la capacidad motora y cognitiva del paciente.

P.–¿Qué es un centro de convalecencia y qué hacen aquí?

R.–Es una parte del hospital donde los pacientes con enfermedades neurológicas o traumatológicos se quedan ingresados. La estancia máxima es de tres meses y reciben rehabilitación integral de lunes a domingo.

P.–¿Qué tipos de pacientes tratas?

R.–Principalmente, tratamos pacientes con ACV, postoperatorios tras tumores o traumas craneoencefálicos, y también prótesis de cadera y rodilla. Ahora tenemos un paciente con una prótesis de húmero debido a un accidente de tráfico.

P.–Debe ser complejo a la vez de gratificante trabajar con pacientes con estas patologías.

R.–Es muy gratificante. Ver cómo un paciente llega sin balance muscular, si rango articular, en silla de ruedas, y gracias al trabajo que realizamos empieza a caminar, a usar su mano para coger una cuchara, vestirse solo. Ellos te lo agradecen muchísimo.

P.–¿Qué le dirías a que para que se animen a recuperarse?

R.–Que tengan mucha paciencia, que trabajen duro, que con trabajo todo se consigue y hay mucha recuperación por delante.

P.–¿Qué es lo más bonito de tu trabajo?

R.–La gratitud de los pacientes. Agradecen mucho el apoyo y el trabajo que hacemos para su recuperación.

P.–¿Qué terapias utilizas para la recuperación de los pacientes?

R.–Para la rehabilitación motora de un paciente neurológico, nos centramos principalmente en conseguir aumentar el balance muscular y el rango articular.

Una vez tenemos movilidad en el miembro superior, realizamos actividades (Adaptadas a las necesidades del paciente) de motricidad gruesa (Agarre de botellas...) y motricidad fina (Tornillos...).

En cuanto al miembro inferior, conseguido un buen balance muscular y estabilidad en bipedestación, comenzamos a deambular.

P.–¿Cuál es la fase más importante en la recuperación de un paciente?

R.–El principio es lo más duro porque deben adaptarse a su nueva rutina. La fase intermedia es la mejor, ya que empiezan a ver progresos. El final puede ser difícil porque implica volver a casa y enfrentarse a nuevos desafíos.

P.–¿Qué te motivó a ser terapeuta ocupacional?

R.–Una amiga me recomendó esta carrera. Me encantó la asignatura de neuro en la universidad y me especialicé en daño cerebral. Me motiva ver la recuperación de los pacientes.

P.–Gracias, Miriam. Tu trabajo es realmente inspirador.

P.–Gracias a vosotros. Me gusta mucho lo que hago y me alegra poder compartirlo.