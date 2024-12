Pablo Beltrán: "Me hace muy feliz que mis padres se sientan orgullosos de mi labor docente"

Las horas y horas de dedicación que el joven profesor gaditano Pablo Beltrán ha destinado a educar en valores y a innovar en todo cuanto ha hecho desde que arrancó su carrera le ha valido para posicionarse nada menos que entre los diez mejores docentes de España de Primaria. Una distinción que no se esperaba, "pues optar a esta candidatura en una primera fase ya era un premio, así que llegar a esta segunda fase me ha emocionado y estoy realmente contento", explica el profesor de Primaria que actualmente trabaja en el CEIP Reyes Católicos de Cádiz, aunque fue propuesto para este galardón cuando era profesor del CEIP Carlos III, donde ha trabajado durante tres años.

Para optar a esta distinción de la edición VIII Premios Educa Abanca, unos galardones que premian la excelencia docente en el país, fue nominado por las familias del colegio gaditano Carlos III, tras lo que desde la organización solicitaban un dosier elaborado por el propio Pablo en el que, a lo largo de 180 páginas, ha logrado resumir su singular e ilusionante trabajo. "Al principio uno considera que haces lo que todo el mundo, pero con este distintivo te das cuenta que de alguna manera innovas".

Entre las iniciativas que lo ha conducido a ser finalista de este premio figura la creación de los denominados 'Patios inclusivos', "que fue gracias a una beca del ministerio, gracias a la que realicé un proyecto colaborativo con colegios de otras comunidades autónomas de Zaragoza, Burgos, Madrid y Murcia durante dos años. La beca fue a parar al cole y para la estancia en observación, lo que me permitió ir a centros de otras comunidades, ver cómo lo hacían en el patio, en las aulas, ver lo novedoso que ellos hacían e integrarlo en nuestro colegio".

Beltrán señala que le encanta y trabaja profundamente "la enseñanza en valores, la diversidad, trabajo mucho la igualdad y con perspectiva de género... para fomentar que sean alumnos en una sociedad basada en el respeto y la aceptación de cada uno". Y todo lo adereza con su particular afán por motivar a su alumnado, "soy muy detallista con mis alumnos, les hago regalitos, le envío carta a las familias para invitarles a disfrutar, y me encanta tener la clase muy bonita, bien decorada, organizada, limpia, que huela bien, llevo incluso ambientador y colonia, para que estén en el ambiente más agradable posible".

Una ristra de valores que bien le han valido este reconocimiento, al que este profesor reconoce que le dedica mucho tiempo. "Para hacer todo esto es necesario trabajar más allá de las dos de la tarde, se invierte mucho tiempo en casa para preparar todo el material y actividades nuevas e innovadoras que impliquen y motiven a los niños y niñas", ante lo que reivindica una mayor contratación de personal por parte de la Junta de Andalucía "que nos permita liberarnos más para ofrecer una enseñanza buena y de calidad".

El finalista de este galardón se conocerá el 15 de marzo en una gala en A Coruña, a la que Pablo va a llevar a sus padres, "pues lo que más me ha gustado de todo este proceso es que mis padres se puedan sentir orgullosos de su hijo, que me vean allí entre uno de los mejores docentes de España ya es un premio", confiesa. Y es que "todo esto ha sido posible gracias a su implicación y esfuerzo económico en mi formación, primero cuando desde pequeño me mandaban a campamentos a otros países para aprender el idioma, cuando estudié mi carrera en Salamanca, la beca Erasmus en Finlandia, y me pagaron estudios de francés en la Universidad de Francia, etc., así que estoy muy agradecido por su apoyo".

Pablo Beltrán ha quedado finalista en la categoría de Primaria, de entre las 2.000 propuestas entre todas las categorías, incluida Infantil, Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Universidad y Educación no formal. Junto a él, han sido seleccionados en esta fase otros dos profesores de la provincia de Cádiz, de La Línea y de Rota. Una criba en la que han tenido en cuenta los méritos en su calidad docente y la satisfacción del alumnado; su proyección en la sociedad; la investigación y transferencia que hacen del conocimiento; su formación y reciclaje; la transmisión de valores, y la innovación y uso de TIC.

En esta gala final se darán a conocer las puntuaciones obtenidas por cada uno de los finalistas, obteniendo el título de Mejor Docente de España 2024 aquella persona que consiga la mayor puntuación en cada una de las categorías establecidas. Los ganadores obtendrán una estatuilla, además de un premio económico de 1.000 euros y un diploma acreditativo. Los restantes nueve finalistas obtendrán una estatuilla y un diploma acreditativo.