Un profesor de Cádiz, entre los finalistas a Mejor Docente de España 2024

Tres profesores gaditanos, que ejercen en Cádiz, La Línea y Rota respectivamente, son los representantes de la provincia en la VIII Premios Educa Abanca, unos galardones que premian la excelencia docente en el país. Los reconocimientos de los tres gaditanos recaen en los niveles más tempranos de aprendizaje, en Educación Infantil y Primaria.

En Infantil, los premios Abanca reconocen la labor de Patricia Blázquez Prieto en el CEIP Santiago de La Línea de la Concepción. En Primaria, destacan Pablo Beltrán Gutiérrez del CEIP Carlos III de Cádiz capital (en la actualidad, Pablo Beltrán ejerce su labor en el CEIP Reyes Católicos aunque su nominación se debe a la actividad que ejerció con anterioridad en el Carlos III) y Ángela Clemente Marín, del CEIP Azorín de Rota. Sus nombres se incluyen en un listado de diez finalistas en cada una de las seis categorías establecidas por los premios: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, Educación no formal, Formación profesional y finalmente, Universidad.

En una entrevista con Diario de Cádiz, Pablo Beltrán reconoció, al conocerse su nominación, que "es un reflejo de años de esfuerzo, constancia y dedicación a la formación continua, con el objetivo de ofrecer una enseñanza de calidad. Este reconocimiento no solo es personal, sino que lo comparto con mis padres, cuyos sacrificios me permitieron estudiar en países extranjeros. Estas experiencias me abrieron las puertas a nuevas metodologías, culturas y me brindaron la oportunidad de dominar varios idiomas, una clave fundamental para forjar mi carrera desde una edad temprana".

Añadía Beltrán que lo fundamental es haber trabajado "con cariño, respeto e innovación". Y que su objetivo es "cuidar y enseñar a mi alumnado como me gustaría que lo hicieran con mis propios hijos en un futuro. Es muy importante comunicar de forma positiva, ya que los estudiantes están en pleno desarrollo emocional".

Criterios de puntuación de los premios Educa Abanca

Los criterios de puntuación en base a los cuales se otorgará la calificación a los docentes finalistas son los siguientes:

Número de propuestas recibidas: Se cuantificará el número de personas que han propuesto al docente.

Comentarios volcados por los proponentes: Se analizarán los comentarios positivos que volcaron en la plataforma de inscripción los proponentes hacia el docente propuesto.

Realización de actividades innovadoras en el aula: Se tendrán en cuenta las actividades con carácter innovador desarrolladas por el docente en el aula.

Presencia del docente en redes sociales y plataformas: Se valorará la presencia del docente en redes sociales y plataformas para la difusión del conocimiento: canal youtube, páginas de facebook, twitter, linkedin, edmodo, etc. Para confirmar su pasión por la educación al seguir educando y transmitiendo conocimientos más allá de las aulas.

Web o Blog propio del docente: Las webs y blogs son un medio muy importante para transformar una sociedad, los docentes que tengan web y blog con fines educativos obtendrán puntuación en este apartado dada su involucración en la mejora de la educación de la sociedad.

Participación en acciones formativas de reciclaje de conocimientos: Se valorará la participación del docente en cursos, congresos y acciones formativas que sirvan para mejorar su praxis docente y enriquecer sus conocimientos.

Presencia en medios de comunicación: Se tendrá en cuenta las aportaciones a la sociedad a través de artículos en prensa, entrevistas, reportajes, etc. que fueron publicados por diferentes medios de comunicación locales y nacionales.

Publicación de libros y artículos en revistas: La difusión del conocimiento a través de libros y revistas será puntuada también como un aspecto importante para la mejora de la docencia.

Organización de jornadas de formación en el ámbito educativo: La pertenencia a comités organizadores de jornadas de actualización y reciclaje de conocimientos también puntuará para los premios a los mejores docentes, así como la organización de jornadas de formación destinadas a alumnado.

Participación en investigaciones realizadas en el ámbito educativo: Los docentes que participen en proyectos de investigación vinculados a la mejora de la calidad educativa obtendrán también puntuación extra.

Hechos significativos para el alumnado: Hay profesores que se involucran más allá de lo formal y dedicaron su tiempo a algo significativo que pudo marcar el cambio de rumbo del alumnado. Estos hechos registrados por los participantes en el formulario de propuestas puntuarán también.

El 15 de marzo de 2025 tendrá lugar la gala de Premios Educa Abanca Mejor Docente de España 2024, en la ciudad de A Coruña conjuntamente a la celebración del Congreso Mundial de Educación Educa 2025. En esta gala se darán a conocer las puntuaciones obtenidas por cada uno de los finalistas, obteniendo el título de Mejor Docente de España 2024 aquella persona que consiga la mayor puntuación en cada una de las categorías establecidas. Los ganadores obtendrán una estatuilla, además de un premio económico de 1.000 euros y un diploma acreditativa. Los restantes 9 finalistas obtendrán una estatuilla y un diploma acreditativo.