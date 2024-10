Un profesor de Cádiz, nominado a Mejor Docente de Primaria en España

Los VIII premios Educa Abanca que eligen a los mejores docentes de España tienen en esta convocatoria a varios candidatos de diferentes centros gaditanos en las categorías de Educación Infantil, Educación Primaria y Universidad. Se han recibido cerca de 2.000 propuestas de toda España, quedando finalmente 171 nominaciones, de entre las que hay siete en la provincia gaditana.

Uno de los nominados, en Educación Primaria, es el profesor de Cádiz capital Pablo Beltrán Gutiérrez, maestro de Lengua Extranjera y docente en el colegio público Reyes Católicos, aunque la nominación se originó cuando trabajaba en el colegio Carlos III, al que llegó hace cuatro años como jefe de estudios. Beltrán indica que ser nominado a mejor docente de Primaria de España “es un reflejo de años de esfuerzo, constancia y dedicación a la formación continua, con el objetivo de ofrecer una enseñanza de calidad. Este reconocimiento no solo es personal, sino que lo comparto con mis padres, cuyos sacrificios me permitieron estudiar en países extranjeros. Estas experiencias me abrieron las puertas a nuevas metodologías, culturas y me brindaron la oportunidad de dominar varios idiomas, una clave fundamental para forjar mi carrera desde una edad temprana”.

Añade Beltrán que lo fundamental es haber trabajado "con cariño, respeto e innovación". Y que su objetivo es "cuidar y enseñar a mi alumnado como me gustaría que lo hicieran con mis propios hijos en un futuro. Es muy importante comunicar de forma positiva, ya que los estudiantes están en pleno desarrollo emocional”.

Los docentes no pueden presentar su candidatura, ya que las propuestas deben partir de alumnos y familias en el caso de Infantil o Primaria. Y así ha sido en el caso de Pablo Beltrán. “Las familias han jugado un papel clave en mi nominación ya que fueron ellas quienes, de manera voluntaria, presentaron la candidatura justificando mis acciones en el centro. Ha sido un honor ver a un AMPA tan unido y lleno de ideas. Su apoyo constante ha sido un impulso para innovar y buscar nuevas iniciativas que implementar en el colegio”, explica.

Asegura que durante su estancia en el Carlos III “me esforcé en elevar su calidad educativa y su entorno. Conseguí ayudas para llevar a cabo inmersiones lingüísticas y promover la igualdad con murales y decoraciones, pero mi mayor logro fue la creación de un patio inclusivo, un espacio donde todo el alumnado se siente integrado”. Este proyecto transformó el patio del recreo en un lugar lleno de colores y juegos que fomentan la participación de todos. “Incorporamos áreas para el descanso, juegos de mesa, actividades artísticas y juegos tradicionales”, manifiesta.

Un aprendizaje atractivo

Apunta Beltrán que como docente “siempre he creído en la importancia de un entorno de aprendizaje atractivo. Mi estilo, inspirado en las aulas americanas, incluye pizarras con luces LED, alfombras, zonas de descanso, rincón de la calma, ambientadores, plantas y decoración variada que hacen del aula un espacio acogedor. Un ambiente agradable no solo mejora el estudio, sino que también motiva al alumnado a querer asistir a clase”.

La tecnología también ha sido una herramienta fundamental en su labor docente. “Grabo mis lecciones y las subo a una plataforma donde los estudiantes pueden acceder a resúmenes, fichas de repaso y evaluaciones”, apostilla.

En su red social de Tiktok, bajo el nombre de mr_paul_teacher, utiliza un lema que resume su filosofía: “La influencia de un buen docente nunca se olvida”. “Esta frase cobra aún más sentido cuando pienso en dos profesoras que marcaron mi vida durante la Primaria: Mari Ángeles y Rosi. Su pasión y dedicación hacia la enseñanza dejaron una huella imborrable, y les agradezco profundamente por inspirarme a seguir sus pasos. Gracias a ellas, mi vocación como docente se forjó, y su influencia sigue presente en mi forma de enseñar”, argumenta Pablo Beltrán.

El 15 de diciembre se publicará el listado de los 10 finalistas de cada categoría y el 15 de marzo de 2025 se celebrará la gala anual de los premios. Además de Pablo Beltrán, la provincia está representada en las nominaciones por Patricia Blázquez Prieto (CEIP Santiago de La Línea de la Concepción), Manuel Conejo Márquez (EI Los Alcornocales de Los Barrios) y Laura González Morales (La Salle Santa Natalia de El Puerto de Santa María) en Educación Infantil; Ángela Clemente Marín (CEIP Azorín de Rota) y María Ferrer Calvo (CEIP Costa Oeste de El Puerto de Santa María) en Primaria; y el profesor jerezano de Economía en la Universidad de Cádiz, Sebastián Pérez Ferrón.