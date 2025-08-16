Otro autobús de la línea 1 se estropea en la Avenida principal de Cádiz

El verano está resultando complicado para el servicio de autobuses urbanos de la ciudad y para los cientos de ciudadanos y turistas que no encuentran un buen sistema de transporte público para moverse por Cádiz, en plena ola de calor. En la noche de este viernes otro autobús urbano de la línea 1 se estropeó en la Avenida principal de la ciudad, a la altura de la parada de San Felipe Neri, sumándose a la lista de incidencias que no cesan en los últimos días, y que ya ascienden a cinco.

De hecho, el pasado lunes otro autobús se vio obligado a interrumpir la circulación cuando transitaba por la Avenida del Puerto en dirección a Plaza de España, junto al Muelle, mientras que el jueves anterior salió ardiendo el motor de otro vehículo de la línea 1 cuando circulaba por la Avenida de Andalucía, y otro coche tuvo que ser remolcado en grúa desde la Caleta hasta las cocheras de Tranvía en Zona Franca ese mismo fin de semana. De este y de la última avería ha informado el portavoz del PSOE en Cádiz, Óscar Torres, quien hace unos días pedía al alcalde soluciones para "el desastre del transporte público en la ciudad". "El tiempo pasa, los meses pasan y siguen acumulándose los problemas y las incidencias en el transporte urbano, poniendo en riesgo la seguridad de usuarios y trabajadores", lamentaba Torres. De hecho, el tiempo también está haciendo estragos en la mayoría de estos autobuses averiados, en su mayoría adquiridos en el año 2003, con lo que llevan más de 20 años circulando.

Los autobuses siguen circulando sin aire

Tras la exigencia del Ayuntamiento de Cádiz de que no circulen autobuses sin aire acondicionado a la dirección de la empresa Compañía de Tranvía de Cádiz a San Fernando y Carraca, a raíz de las incidencias que se han producido en los últimos días con el desvanecimiento de una señora en una línea de autobús sin aire acondicionado en plena ola de calor, una usuaria ha confirmado a este medio que el mismo jueves cogió hasta dos autobuses sin aire acondicionado con su niña pequeña, viviendo una situación totalmente insoportable. "En esta ola de calor sería más honesto retirar las ventanas y que entre el mayor aire posible, porque son ventanas pensadas para que la refrigeración interna funcione".

A esto se suman las largas colas que se están viendo estos días en las paradas de la ciudad y las quejas de muchos gaditanos y visitantes que finalmente optan por andar "tras esperar más de veinte minutos, así que decidí ir andando con este calor", ha comentado otra usuaria.

El Ayuntamiento, consciente de la situación, ha manifestado que hay que buscar soluciones, mientras que la oposición sigue arremetiendo contra un panorama que empeora en estos días de gran incidencia turística en la ciudad. Por su parte la compañía de autobuses, cuyos trabajadores protagonizaron recientemente una larga huelga en reivindicación de sus derechos, entre ellos al descanso, se comprometió a reforzar los trabajos de mantenimiento en los talleres. De este modo, señalaron el mismo jueves que incorporaría personal al taller con un equipo permanente en los mismos a todas horas para acelerar el arreglo de los autobuses y para incrementar las labores de mantenimiento de los mismos.