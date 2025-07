Óscar Torres: "Estamos ante el enésimo anuncio del PP desde que derribó el Portillo de Cádiz hace 17 años"

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha mostrado su parecer ante el reciente anuncio del alcalde, Bruno García, sobre el inicio de las obras del pabellón Portillo en 2026, recordando que “este nuevo anuncio llega con casi dos décadas de retraso, una demora que tiene un único responsable: el Partido Popular”. Para Torres, es fundamental que la ciudadanía no olvide que el solar del Portillo “es el símbolo de la nefasta gestión y la especulación urbanística del Partido Popular y de un gobierno del que formaba parte Bruno García”

El portavoz socialista ha lamentado que el Partido Popular presente ahora como un gran logro una actuación sobre un espacio que ellos mismos derribaron por capricho. “Hoy el Portillo es un solar porque en 2008 el gobierno del PP lo demolió innecesariamente con la única finalidad de dar un pelotazo urbanístico que les salió mal y dejó a la ciudad sin unas instalaciones deportivas que eran básicas para el tejido deportivo”, ha recordado Torres.

“El alcalde anuncia a bombo y platillo una obra para 2026, pero los gaditanos y gaditanas llevan 17 años esperando una solución desde que el PP creó el problema”, ha finalizado Óscar Torres.