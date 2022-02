La oposición reclama al alcalde su responsabilidad en la gestión de Eléctrica de Cádiz

Los partidos de la oposición salieron este jueves a valorar la dimisión de Alba del Campo y la situación que se ha vivido en las última semanas en Eléctrica de Cádiz, donde el pasado año se cerró el ejercicio con 15 millones de euros.

El Grupo Municipal Popular registró el pasado lunes una propuesta a Pleno en la que pide la creación de una comisión municipal de control y seguimiento de los acuerdos adoptados tanto por el Consejo de Administración como la Junta de Accionistas de las empresas Suministradora y Comercializadora Eléctrica de Cádiz, S.A. “ante la deriva de la empresa y el tarifazo que Kichi va a aplicar a los gaditanos, sobre los que quiere hacer recaer el boquete de 15 millones de euros que han provocado en la entidad”.

Lo populares piden en su propuesta que la comisión tenga representación proporcional de todos los grupos municipales y que acuerde en su primera reunión las funciones y la vinculación de las decisiones allí adoptadas para los concejales que representen a la ciudad en los órganos de decisión de Eléctrica de Cádiz. “Ya hemos pedido oficialmente las actas del Consejo y la Junta de Accionistas y lo volvemos a hacer públicamente y en el Pleno a través de esta comisión que proponemos. Los gaditanos tienen que conocer quién provocó la ruina de la empresa y quien quiere que la pague todo Cádiz”, señaló al respecto Ortiz.

Juancho Ortiz ha pedido también al alcalde “que no se esconda detrás de una asesora, él es el responsable de lo que está pasando en Eléctrica y él debe dar las explicaciones. Debe explicar quien tomó las decisiones y debe explicar por qué puso al frente de la empresa a una asesora que no contaba con experiencia en el sector ni en la gestión pública de los recursos. Y de camino que expliqué por qué era la misma persona que dirigía el acoso a concejales del PP reclamando un bono social del que ahora Kichi no quiere acordarse ni en pintura, pero que le sirvió para engañar a los gaditanos durante años”.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Lucrecia Valverde, en referencia a Alba del Campo señaló que “los asesores deben tener conocimientos técnicos, y no era el caso. El liderazgo consiste también en formar un equipo con los especialistas de cada área, especialmente en una tan relevante como una empresa municipal que presta un servicio vital y que representa una fuente de ingresos para las arcas municipales. Desde nuestro punto de vista municipal bienvenido sea todo cambio que sirva para enderezar el rumbo de una trayectoria errática, aunque la responsabilidad última sigue siendo del señor González y de los consejeros de Eléctrica que no hicieron nada por poner freno a unas pérdidas escandalosas”. Pasar de ganancias de 14 millones de euros a pérdidas de 15 millones no ocurre de la noche a la mañana. Adelante y PSOE debieron adoptar medidas para poner freno, pero estaban instalados en el secretismo y no querían mostrar la escandalosa cuenta de pérdidas que estaba sufriendo Eléctrica, como no lo hicieron cuando llevaron el asunto a pleno sin la más mínima documentación.

Por último, el concejal no adscrito, Domingo Villero, aseveró que “resulta evidente que el asesoramiento no ha sido muy bueno”. El edil añade que “era de esperar, pues para asesorar en una materia y cobrar por ello, hay tres requisitos: ser experto, tener formación específica y nutrida experiencia profesional. Evidentemente no era el caso, y cuando los puestos se dan con el corazón pasa lo que pasa, que al final pagamos todos. Además compartiendo mesa y mantel con esos criticados demonios del oligopolio eléctrico y un banco. Casi nada”.