Por qué las oportunidades de emprendimiento están aumentando en popularidad

El emprendimiento sigue ganando terreno como actividad económica alternativa o principal por diversas razones.

Una de ellas es la crisis económica que afecta a un gran número de personas. Son muchos a los que cada vez más les cuesta llegar a fin de mes dependiendo de una nómina.

Otra situación que agrava el panorama es el creciente desempleo en el mercado laboral formal. Por ejemplo, tan solo en España, la tasa de desempleo para el mes de agosto del 2019 rondaba un 13,8% según datos de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Si bien estas no son las únicas razones.

Nunca antes ha sido tan fácil iniciar un negocio

El ser humano por naturaleza siempre ha buscado la manera de cambiar o mejorar su situación económica. Gracias a esa capacidad de adaptación, algunos han optado por desarrollar un proyecto profesional, un negocio familiar u ofrecer un servicio que satisfaga alguna necesidad en particular.Hace un tiempo, dar ese paso suponía algunos desafíos. Ahora, debido al auge de Internet, las posibilidades de iniciar un negocio personal o colectivo se han incrementado ampliamente. Son muchas las alternativas que tienen ante sí quienes siempre han apostado por la innovación o el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos.

Entre ellas destacan estas:

Crear una tienda online .

. Diseñar una página web sobre una determinada temática.

sobre una determinada temática. Vender de forma online mediante Dropshipping.

Desarrollar una web de marketing de afiliados .

. Ofrecer servicios y cursos mediante un blog.

Vender cursos online en plataformas digitales.

en plataformas digitales. Trabajar como redactor SEO.

Traducir

Ofrecer servicios profesionales en la red.

en la red. Entre otros.

La mayoría de estos negocios online son emprendidos con cierta facilidad gracias a las herramientas digitales gratuitas disponibles en Internet. Por ejemplo, hoy es más fácil desarrollar una página web aunque no seas un experto, diseñar un logotipo mediante un creador de logos para tu marca o crear una tienda online en pocos minutos.

El número de personas que apuesta por el comercio electrónico sigue aumentando cada vez más. De hecho, según cifras de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el comercio electrónico en España ha superado los 10.900 millones de euros en ganancias en el primer trimestre de 2019. Es decir, un 22,2 % más con respecto al año anterior.

Una prueba más de la gran importancia que tiene el emprendimiento en cualquier sector de la sociedad. Y, aunque son los jóvenes quienes llevan la delantera en aprovechar las oportunidades digitales, el número de adultos que han alcanzado la independencia económica a través de Internet es considerable también.

¿Cuál es límite de los negocios electrónicos?

La respuesta a esta pregunta es obvia. No existen límites a la hora de aprovechar los recursos que ofrece Internet a quienes tienen como norte el emprendimiento. El mundo globalizado de hoy demanda personas que sean capaces de transformar la economía tanto personal como colectiva. El futuro es ahora.Por eso, si aún no se conocen todas las oportunidades financieras que tiene Internet, no hay que dudar de buscar más información en fuentes fiables sobre el tema. hay que tener presente que Internet es uno de los aliados más poderosos que existe en la actualidad para emprender con éxito.

Algunos de los beneficios más destacados que obtienen los emprendedores son estos:

Mayor tiempo libre. Ser el jefe de uno mismo no se compara con nada. Se puede utilizar mejor el tiempo en proyectos personales.

Ser el jefe de uno mismo no se compara con nada. Se puede utilizar mejor el tiempo en proyectos personales. Libertad financiera. No tener que depender de una nómina es el anhelo de toda persona en general. Solo los más decididos y valientes lo consiguen.

No tener que depender de una nómina es el anhelo de toda persona en general. Solo los más decididos y valientes lo consiguen. Seguridad laboral. Ya no hay que preocuparse por despidos, cesantía ni competitividad laboral.

Ya no hay que preocuparse por despidos, cesantía ni competitividad laboral. Convertirse en un innovador. Quienes desarrollan, diseñan o inventan productos y servicios nuevos proporcionan un legado a la humanidad.

Quienes desarrollan, diseñan o inventan productos y servicios nuevos proporcionan un legado a la humanidad. Convertirse en experto. Proporcionar conocimientos o habilidades a los menos experimentados es sinónimo de excelencia y referencia en el mercado.

Proporcionar conocimientos o habilidades a los menos experimentados es sinónimo de excelencia y referencia en el mercado. Contribuir a cambiar el mundo. Ofrecer beneficios o calidad de vida a otros es un medio de satisfacción personal.

Ofrecer beneficios o calidad de vida a otros es un medio de satisfacción personal. Convertirse en generador de empleos . Contribuir a disminuir las cifras de desempleo es una labor encomiable y reconocida por la sociedad.

. Contribuir a disminuir las cifras de desempleo es una labor encomiable y reconocida por la sociedad. Tener una marca. Ser conocido por millones de usuarios amplían las oportunidades de generar dinero.

Ser conocido por millones de usuarios amplían las oportunidades de generar dinero. Romper paradigmas. Enseñar que otro mundo es posible sirve de inspiración para muchos.

Queda claro que hay que reinventarse para poder hacer frente a situaciones financieras adversas, como las crisis económicas que afecta a muchos países. Los que han dado un paso al frente saben por experiencia propia que emprender no es difícil ni complicado, sólo exige esfuerzo, determinación y compromiso.

En definitiva, sí es posible encontrar una oportunidad de negocio en Internet. No solo eso. Ganar dinero por este medio está más que demostrado. Solo basta observar los innumerables casos de emprendedores que han tenido éxito gracias a que un día decidieron dar vida a sus ideas.