La odisea hotelera de Cádiz

Los factores son diferentes y los escenarios también distintos; pero la historia se repite. Una historia que recuerda a Valcárcel , donde se iba a levantar el primer hotel de cinco estrellas que a día de hoy sigue resistiéndose en la ciudad y donde también a día de hoy aún no se ha resuelto si se llegará a levantar o no un hotel de mucho menor calado que comparta espacio con la pretendida facultad de Educación que ahora depende de Europa . O a la Tribuna del Estadio , donde desde tiempos de Teófila Martínez se espera la implantación de un hotel que entre otros beneficios arroje a la ciudad un ingreso de 9,8 millones de euros que presupuesto tras presupuesto figura en los documentos sin que haya habido hasta el momento una propuesta en firme.

Lo ocurrido con Tiempo Libre, cuyo proyecto queda en el aire por el rechazo a levantar un edificio de quince plantas frente a la playa y ante la reclamación de que adopte una alternativa menos lesiva al Urbanismo y el Medio Ambiente, viene a engrosar la larga lista de proyectos hoteleros que quedaron en el intento o que no consiguen, hasta la fecha, salir adelante. Demasiadas trabas, dudas e inseguridades para unos equipamientos necesarios para una ciudad que aspire a crecer, que pretenda atraer nuevos nichos de mercado, que quiere ser puerto base de cruceros y que irremediablemente tiene que ir de la mano del turismo para subsistir económicamente.

El equipo de gobierno sigue hablando de boicot de la oposición

El equipo de gobierno sigue teniendo claro que lo ocurrido en el pleno del viernes con Tiempo Libre responde a un boicot de la oposición. Ayer fue la portavoz de Adelante Cádiz, Ana Fernández, la que lamentaba la retirada del punto del orden del día, insistiendo en lo que ya en el Pleno trasladó Martín Vila o el propio alcalde: que la no aprobación del estudio de detalle “pone en riesgo la inversión”. “Que las derechas de esta ciudad quieran paralizar otro proyecto de ciudad no nos sorprende; y cada vez nos sorprende menos, pues no es la primera vez, que el PSOE se alinee con ellas para impedir el avance de este proyecto clave que precisaba de este trámite”, lamentaba ayer Fernández, que siguiendo con los socialistas califiaba como “ridículo e incoherente” el argumento de su posición, “afirmando que supone una agresión ambiental, y tan sólo minutos después votó en contra de la ampliación del Parque Natural de la Bahía de Cádiz”.

Frente al rechazo de la oposición, Ana Ferández asegura que el expediente urbanístico “goza de los parabienes jurídicos y cumple con el planeamiento vigente, además de contar con el informe favorable de la Delegación de Fomento de la Junta”.