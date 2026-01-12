Las obras del complejo deportivo Puntales-La Paz se encuentran al 78% de su ejecución

Las obras del complejo deportivo Puntales-La Paz, recinto que alberga tanto los campos de Manuel Irigoyen (histórico presidente del Cádiz) como el Pedro Fernández (no menos histórico presidente, también, pero del Balón de Cádiz), se encuentran en un 78% de ejecución. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha visitado hoy estas instalaciones acompañado de los concejales José Manuel Cossi y Carlos Lucero. Además de informar del dato de grado de ejecución actual del proyecto, que en julio estaba al 26%, los tres han supervisado el desarrollo de unos trabajos que, a su conclusión, permitirán contar con una nueva entrada para los deportistas que tengan que acceder al complejo.

El edil responsable de Deportes, Carlos Lucero, ha explicado a los medios algunos detalles de la obra: "Antes teníamos un edificio que se encontraba en mal estado y su demolición también formaba parte de esta obra. El edificio que se está construyendo ahora será el acceso de los deportistas a la instalación. El público, en su momento, accederá por la entrada del Pedro Fernández, directamente a la grada. Este espacio también tendrá una zona polivalente para el deporte del mayor y también mejorará en cuanto a vestuarios para los árbitros. Entendemos que esto es una dignificación de las instalaciones deportivas".

"Es importante -continúa Lucero- que haya una separación entre los accesos de los deportistas y los usuarios y el público. Y también es un espacio muy importante de cara a los trabajadores de la instalación, que van a disponer de un centro desde el que podrán controlar tanto la grada como los dos campos. Para nosotros es muy importante que los trabajadores de atención y de conservación de instalaciones deportivas tengan y un buen espacio para poder trabajar".

Ha sido el alcalde, por su parte, quien ha recordado el origen de estos trabajos de mejora de estas instalaciones deportivas que son fundamentales para el deporte base de la ciudad: "Esta obra estaba previsto que se ejecutara y se financiara a través de la Edusi. Se quedó fuera en un primer momento, y dijimos como ayuntamiento que era lo suficientemente importante y que era prioritaria como para hacerla con recursos propios, y tomamos la decisión de hacerlo así. A continuación, salió la oportunidad de financiarla a través del Edil, lo planteamos dentro de nuestra propuesta y afortunadamente se aprobó. Por tanto, está financiada con fondos europeos del Edil. Son 600.000 euros importantes para la ciudad, un edificio que necesitaba su reforma y que se adecentara para darle además un mejor uso a este espacio que es muy importante para toda la ciudad".

"Se están produciendo una serie de mejoras, Se construyó la grada; el equipo de gobierno [anterior] inició la construcción y nosotros fuimos los que, en este caso, acabamos ejecutando, y son evidentes las mejoras que se van a ir produciendo en este espacio. La inversión en deporte debe ser una prioridad. Tenemos a la vista Telegrafía sin Hilos, el Portillo, la de Loreto, que en unos días iremos a abrir... También todo lo de Puntales y las reformas que se han ido haciendo en los polideportivos, como el Náutico, donde hemos ido mejorando algunas situaciones", ha dicho el alcalde.