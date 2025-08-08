Las obras en el Archivo Provincial de Cádiz quedan desiertas

El Archivo Histórico Provincial de Cádiz, un centro de titularidad estatal y gestión autonómica, está pendiente de la realización de una serie de obras por un valor de más de medio millón de euros cuya licitación, finalmente, ha quedado desierta.

Así, el centro documental instalado en la Casa de las Cadenas, en la calle Cristóbal Colón, iba a ser objeto de unos trabajos, entre los que destacaban la restauración de la estructura de madera que se puede ver en el patio principal, además de otras intervenciones en materia de accesibilidad.

Una intervención que, exactamente, estaba cifrada en 573.640,08 euros (694.104,5 euros con impuestos) y con un plazo de ejecución de cuatro meses. Esta propuesta fue publicada por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A en el Portal de Contratación del Estado el pasado 3 de junio, teniendo las empresas hasta el 2 de julio para presentar sus ofertas.

De hecho, el 17 de junio incluso se realizó una visita voluntaria para que los interesados conocieran el inmueble. Con todo, cuando el pasado 8 de julio se convocó a la Mesa de Contratación que debía de valorar las ofertas, se advirtió que no se había presentado ninguna, con lo que el 15 de julio el procedimiento se declaró oficialmente desierto.

Estos trabajos se basaban en un proyecto de intervención en el que se ha estado trabajando desde hace un largo periodo de tiempo. De hecho, a finales de enero de 2024, la Comisión Provincial de Patrimonio dictó un informe favorable para la realización de pruebas diagnósticas con el objetivo de recabar datos para desarrollar una propuesta para esta intervención. Y es que ya en diciembre de 2022 la Comisión requirió una serie de subsanaciones al proyecto de obras.

Un proyecto cuya redacción también salió a concurso y se adjudicó en abril de 2021 y que contemplaba actuaciones como hacer más accesible el zaguán de entrada, que se eleva 13 centímetros con respecto a la cota actual, el salón de actos y su entrada y la reconfiguración de aseos de la planta baja para incorporar un aseo adaptado.

Además, se implementarían sistemas de eliminación de humedades, tratamientos de forjados de madera en el patio, intervenciones de refuerzo estructurales en forjados, vigas de madera en la galería del patio principal en la planta primera y se resanarían los paramentos de la galería principal. Las actuaciones, que han quedado desiertas, también incluían la sustitución y reposición de las monteras acristaladas de perfilería metálica de los patios, la mejora de las instalaciones eléctricas y la mejora de la instalación contraincendios del edificio.

El Archivo Histórico Provincial de Cádiz se ubica en la llamada Casa de las Cadenas, un edificio del siglo XVIII donde se llevó a cabo una remodelación en los años 80 del siglo XX, con proyecto de Cruz y Ortiz, para adaptarlo a su función actual.