Nuevas viviendas en Cádiz con una premisa: no actuar en zonas verdes y libres

El decreto de la Junta de Andalucía que permite transformar suelo dotacional en espacio para viviendas abría una puerta que el Ayuntamiento de Cádiz ha rechazado por ahora. En concreto, la de construir viviendas en puntos tan concretos como el solar de la esquina de Marconi con la Avenida de la Sanidad Pública, junto a los depósitos de tabaco, parte de la plaza de Santa Ana o parte también de la Plaza de la Habana.

Ninguna de estas tres opciones ha sido atendida por el gobierno de Bruno García, que tal y como traslada el responsable de Urbanismo se marcó una premisa dictada por el propio alcalde: “evitar los espacios que están consolidados como zonas verdes o libres”.

Esto es exactamente lo que ocurre con esas tres plazas que atendiendo al PGOU y al decreto ley de la Junta podrían transformarse en viviendas sociales. Pero en Marconi habría que eliminar la zona de juegos infantiles que ocupa ese suelo, y las plazas de Santa Ana y de la Habana (delante del Estadio) quedarían considerablemente reducidas.

“Por eso se ha optado por la parcela anexa a la iglesia de San Vicente de Paúl”, comenta Cossi en relación al plan por ahora marcado por el Ayuntamiento, escogiendo las tres parcelas que se consideran más ‘fáciles’ actualmente para construir vivienda social de manos de la propia empresa municipal, Procasa.

Así, además del antiguo Campo del Cura (como se denominaban a las instalaciones deportivas que pertenecían a los padres paúles y que el Ayuntamiento adquirió en tiempos de Teófila Martínez para levantar una residencia de mayores que nunca se construyó) se ha optado por el solar de Puntales porque es el espacio elegido para construir esas 35 viviendas colaborativas que el Ayuntamiento ha presentado al plan Edil de fondos europeos en esa apuesta por favorecer la convivencia entre personas mayores y jóvenes; y por el solar de la Merced porque ya tienen al lado una finca propiedad de Procasa (el antiguo centro de salud) que aunque no se pueden unir sí pueden edificarse a la vez y plantear posibles comunicaciones puntuales entre ambos edificios para lograr una más ambiciosa promoción de viviendas sociales.

De este modo, insiste Cossi en que, al menos en el momento actual, “no se quieren utilizar esos espacios que están consolidados como verdes y libres”, buscando otras opciones que permitan seguir teniendo en la ciudad esas zonas de respiro urbanístico y de convivencia ciudadana y no sobrecargar de edificios de viviendas determinados barrios ya de por sí poblados (o superpoblados, como el caso de La Laguna y la Plaza de La Habana).