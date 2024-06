Estas son las nuevas titulaciones que la Universidad de Cádiz quiere incorporar para el periodo 2025-2028

Con las notas de Selectividad ya publicadas, son pocos ya los alumnos que no conocen la puntuación obtenida en sus exámenes, calificaciones que les abrirán las puertas a la universidad el curso que viene. Algunos alumnos han alcanzado la excelencia en esta convocatoria de PevAU 2024 en Cádiz con lo que afrontan los trámites de prescripción en sus grados deseados con algo menos de nerviosismo. Otros, aunque hayan podido aprobar (el 97,83% de los presentados han logrado superar los exámenes), no han podido alcanzar la nota requerida para optar por la carrera que les gustaba. No obstante, y lejos de considerarse un fracaso, puede ser una manera de reorientar el futuro, ampliando las opciones hacia otras salidas profesionales.

En la caso de la provincia, la Universidad de Cádiz ya ha publicado los estudios que se podrán realizar durante el curso 2024-2025 en alguna de las cuatro sedes que la institución tiene: Puerto Real, Cádiz, Algeciras y Jerez.

Pero más allá de estos, para el periodo 2025/28 la universidad quiere incluir 20 nuevas titulaciones: tres grados, 14 másteres oficiales y tres programas de doctorado.

"Se trata de una propuesta equilibrada y fundamentada de nuevos títulos que, articulada desde el Vicerrectorado de Política Educativa, ha contado con el consenso y las aportaciones de los centros y departamentos de la Universidad de Cádiz para, de este modo, armonizar un documento que recoja las potencialidades académicas y científicas de la UCA", aclara el centro universitario en su página web.

Las nuevas titulaciones destacan por su conexión con el contexto social, económico y cultural de la provincia de Cádiz: el mundo del vino y del flamenco, así como la seguridad y la protección marítima o de gestión y logística portuaria tendrán un hueco para este periodo en los estudios de mayor especialización.

En otros casos, se tratan de grados y másteres muy relacionados con temas actuales vinculados a la Economía Azul, al Derecho Digital, a las Tecnologías del Hidrógeno y Energías Renovables o de Atención multidisciplinar a pacientes de Covid-19 y otras enfermedades emergentes.

Nuevas titulaciones de la UCA para el periodo 2025-2028