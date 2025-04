Una exposición y subasta benéfica para ayudar a los enfermos de Espina Bífida de Cádiz

La Fundación Municipal de la Mujer de Cádiz acoge desde este lunes y hasta el día 25 de abril la exposición de la IX Subasta de Arte Benéfica organizada por la Asociación Gaditana de Espina Bífida, Hidrocefalia y Discapacidad Afines (AGEBH). Esta iniciativa solidaria recoge unas 100 obras de 70 artistas, que han donado sus cuadros y tallas para que los gaditanos los puedan ver, valorar y pujar en la subasta que tendrá lugar el día 25 de abril en la sede de la fundación desde las 18:00 horas.

Candi Garbarino, Isidoro, Carmen Alonso, Isabel Martín, María Bascuñana, Onofre Conde, Marisa Martínez, Pepe Palacios, Aurora Relinque, Julia Reyes, Sebastián Ordoñez, Jaime Benítez, Teo Fernández, Adela Olmos, Rosa Jacques, Rosario Ramos, Juan Candón, Nando Caracava y José Alberto López son algunos de los artistas que han colaborado en esta iniciativa. Las obras tienen un precio de salida y a partir de ahí cada persona interesada puede pujar hasta conseguirlas.

Luci Valderrama, presidenta de la Asociación Gaditana de Espina Bífida, Hidrocefalia y Discapacidad Afines agradeció "a los artistas que han donado su trabajo para que nuestra asociación pueda seguir atendiendo a sus usuarios con talleres, clases de apoyo, rehabilitación, etc, y que año tras año colaboran sin pensarlo. A la subasta del 25 de abril no puede faltar nadie, porque desde la primera hasta la última son verdaderas obras de arte que se pueden conseguir a un precio asequible a cualquier bolsillo".

La presidenta de AGEBH señala los servicios esenciales que esta subasta ayuda a continuar manteniendo. "Tenemos que seguir con la rehabilitación, con las clases de apoyo, con la estimulación al desarrollo cognitivo, con el ocio y el tiempo libre... Quiero reivindicar la cronicidad de la espina bífida. Con la espina bífida se nace y se muere. Es una patología crónica y tenemos que conseguir que esa Proposición No de Ley que se aprobó en su momento en el parlamento andaluz se convierta en una ley, porque si no no se llevará a cabo ni será fectiva. La cronicidad es importante que sea reconocida en la espina bífida porque las familias tienen un gran gasto, que genera la propia patología, de pañales, sondas, aparatos protésicos, medicamentos, tantas cosas que hay familias que no pueden con ese desembolso. La cronicidad ayudaría a paliarlo ya que eso sería gratuito".

Algunas de las obras que forman parte de esta exposición. / Julio González

Luci Valderrama explica que esta exposición ayuda a paliar parte de esos gastos y por eso anima a visitarla y acudir el viernes 25 a la subasta, que presentarán la periodista de Onda Cádiz, Anabel Flores, y el pintor gaditano Cecilio Chaves. "Los artistas no solo donan sus obras, si no que incluso algunos las compran para aportar más este causa", comenta la presidenta de AGEBH. El año pasado se recaudaron unos 2.000 euros.

De diversos tamaños y formatos, estas obras de arte recogen diferentes escenas como la puerta de playa de La Caleta, barquillas en la Bahía, El Trocadero, el Castillo de San Sebastián, la Casa de las Cuatro Torres, paisajes de la naturaleza, marítimos e incluso alguna pincelada cubista.

Una de las artistas que ha cedido una obra es María Antonia Colón quien con su cuadro 'Rosas' espera conseguir "aportar un granito de arena para la causa". No es la primera vez que forma parte de esta exposición y "siempre que sea para beneficiar de esta manera, bendito sea". Su obra tiene un precio de salida de 80 euros.

Isidoro, otro de los artistas que forma parte de esta exposición, ha donado once obras, cuyos precios de salida van desde los 25 euros. Desde tallas hasta cuadros con los que este artista colabora por primera vez con AGEBH "porque no sabía que se celebraba esta muestra solidaria". Este año, tras conocer la iniciativa, no dudó en cooperar desde su arte, porque "lo importante es lo que se consiga. Si lo vendiera yo mismo sería mucho más caro, pero lo importante en este caso es echar una mano y tratar de conseguir lo máximo posible para la asociación".