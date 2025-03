“Las nuevas tecnologías apartan a niños y niñas de trabajar su creatividad con sus sentidos”

D. C.

Cádiz/Francisco Javier García Muñoz es el coordinador de Educación Infantil del CEIP San Rafael, precisamente en el colegio de su infancia. Lleva 26 años en la enseñanza pública después de tres en la concertada. “Nuestro colegio va a cumplir cien años y creo que como alumno y profesor ya llevo un cuarto de siglo aquí. Para mí es un orgullo muy grande trabajar en mi centro y hacer cosas por mi centro”, dice. El profesor García Muñoz es también licenciado en Geografía e Historia y especialista en Pedagogía Terapéutica.

Pregunta.–¿Con qué proyecto ha ganado este tercer premio Antonio Domínguez Ortiz, a la innovación educativa, que concede la Junta de Andalucía?

Respuesta.–Se trata del diseño de un nuevo espacio educativo, una Sala de Estimulación Multisensorial (SEM) para el alumnado de Educación Infantil y primero de Educación Primaria Obligatoria. El proyecto se llama ‘Un aprendizaje con sentido’ y se centra en la estimulación sensorial y su contribución al desarrollo general del alumnado en contacto con su entorno próximo , creando un espacio innovador, motivador En ella trabajamos diferentes situaciones de aprendizaje y productos finales en las que desarrollamos la coordinación motora, la percepción y sobre todo la imaginación; en una palabra, la creatividad.

P.–¿En qué consiste?

R.–Nuestra sala de estimulación multisensorial ofrece las posibilidades de trabajar de una forma novedosa y diferente, acorde a los principios de escuela activa, adquiriendo una serie de aprendizajes significativos por medio del descubrimiento, de la observación y manipulación de elementos, de la investigación , del ensayo/error y desarrollando al máximo tanto su potencial como sus habilidades. Con este proyecto pretendemos estimular y favorecer la integración de las diferentes vías sensoriales: auditiva, visual, táctil, olfativa y gustativa, una estimulación de los cinco sentidos. Mejorar la atención, la percepción y la memoria además de promover la socialización e interacción entre el alumnado.

P.–¿Cómo está diseñada?

–En realidad es un aula con tres salas bien diferenciadas. Una sala blanca, donde hay unas exposiciones y donde los niños se sientan para organizar la rutina;, una sala de multiaventuras, donde trabajamos diferentes tipos de actividades, como lo que llamamos ‘provocaciones’ y ‘minimundos’, donde hay creatividad por un tubo y donde el pensamiento y la imaginación del niño se disparan. En ella trabajamos con unas mesas octogonales llamadas tuff .En ellas se pueden manipular con arena, agua, materiales viscosos… y se divierten una barbaridad . Esta sala tiene tres tuff, una casita y el material necesario para las diferentes actividades sobre ‘minimundos’ y ‘provocaciones’. Y por último tenemos una sala oscura en la que trabajamos con la pedagogía de la luz, ‘provocaciones’ con luz negra, relajaciones y mindfulness [ atención plena]. Aquí se abren a las experiencias, a los sentidos y pueden observar y mirar, escuchar, tocar, sentir e incluso oler. Esta sala tiene una piscina sensorial que funciona mediante luces y vibraciones, con bolas transparentes, una zona de tubos de burbujas relajantes , espejos infinitos, proyectores de estrellas , vídeos en pantalla , láser, pulsadores de luces y zona de aromaterapia, todo en un ambiente cálido y seguro.

P.–¿Qué son las ‘provocaciones’ y los ‘minimundos’?

R.–Las provocaciones son actividades que el docente propone al alumnado con diferentes materiales (tierra, hojas, palitos, agua , contenedores diversos, baratijas…) sobre las tuffs o en otros espacios y actuando directamente con esos materiales, exploran , crean situaciones , investigan , descubren soluciones. ¡Y todo cambia si ponemos luz negra.! Todo esto siguiendo el hilo conductor del juego, que es nuestro gran aliado, y por medio de los sentidos.David Brierly explica que la emoción es imprescindible para aprender: “Se recuerda lo que siente, y eso se convierte en experiencia”. Los minimundos podemos definirlos como parte del juego simbólico en el que el alumnado representa libremente momentos de su vida cotidiana o escenas imaginadas a pequeña escala con todo tipo de material sobre las tuffs. Aquí tenemos material que va desde coches, pequeños ladrillos, elementos de construcción , muñecos , casitas , palitos , árboles de maquetas , elementos con diferentes texturas... Ahí está la creatividad. Así trabajan la cooperación, la experiencia, el libre juego, la creatividad y el pensamiento divergente. Por ejemplo, el otro día hicimos una provocación sobre el Carnaval. Pusimos una montaña de papelillos y había enterrados en ella una serie de tesoros del Carnaval: antifaces y pequeñas cosas que y el niño tenía que ir buscando con unas pinzas. De esa manera trabajamos la psicomotricidad fina. Ellos las clasifican por colores y de esta forma, también trabajamos el pensamiento matemático.

P.–¿Cómo surge este proyecto?

R.–Todo proyecto nace de una necesidad. El alumnado de infantil cada vez viene con más carencias. Nos equivocamos si pensamos que el niño/a de tres años llega al segundo ciclo de Infantil con unas capacidades innatas, como si saliera de serie. Nuestro entorno próximo y el entorno familiar de ahora no ofrece espacios , experiencias de calidad ni tiempos adecuados para que se desarrollen las capacidades necesarias de psicomotricidad , lenguaje o socialización, entre otras. A todo esto se unen las nuevas formas de “pasar el tiempo” en casa o al salir a la calle, como el uso del móvil o la tablet para que el niño/a no moleste y que para nada favorecen el desarrollo general. A esto unimos la sobreprotección y el darle todo ya hecho, no favoreciendo así su autonomía. Hoy en día, las nuevas tecnologías apartan mucho a los niños y niñas de trabajar con las ventanas de sus cuerpos, que son los sentidos.

P.–¿A qué tipo de corriente pedagógica responden este tipo de aulas y este modelo de aprendizaje?

R.–Todo está ya inventado y solo tengo que coger lo que me interese de cada pedagogo/a o psicopedagogo/a basándome en el grupo de alumnos y alumnas que tengo, qué me propongo y dónde quiero llegar. En este proyecto abordo entre otras la pedagogía de Montessori; de las hermanas Agazzi;, Bruner y Ausubel, con su aprendizaje significativo; Fröbel y la importancia del juego como hilo conductor de todo conocimiento; Vigotsky; Freinet y sus proyectos; la pedagogía de la luz, con Reggia Emilia: el snoezelen y su aula multisensorial o el enfoque de la integración sensorial de Jean Ayres.