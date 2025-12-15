La nueva visera que une la Casa del Obispo y Entre Catedrales se instalará en los próximos días

La nueva visera entre el mirador Entre Catedrales y la Casa del Obispo cuya principal misión es finiquitar definitivamente los problemas de filtraciones que sufre desde hace años esta zona del yacimiento arqueológico está a punto de instalarse. Así lo confirman fuentes del Ayuntamiento de Cádiz, desde donde aseguran que ultimados los trabajos en el taller, estaba previsto que la estructura se instalara esta semana, pero las previsiones de lluvia han frenado este paso final, "pues debe estar completamente seco para poder llevar a cabo la operación".

Una vez finalizada esta obra que debe poner fin a los importantes problemas de filtraciones que se producen cada vez que llueve, arrancarán los trabajos de impermebealización de la cubierta para reparar las goteras menores, que serán probablemente en enero de 2026.

De cara a la reapertura tras once años de cierre de la Casa del Obispo el pasado septiembre al hilo de Orgullos@s de nuestra historia, también se instaló una nueva canal de recogida de aguas pluviales de hormigón prefabricado con fibras, cuyo fin es verter las aguas, mediante un bajante, directamente al acerado público.

Al poco de ser inaugurado el espacio arqueológico con la reordenación de todo el circuito, se inundaron estas instalaciones que se han convertido en el acceso de entrada al yacimiento, un espacio que a su vez que fue inaugurado hace poco más de un año con la exposición sobre rituales funerarios en torno al monumento funerario del siglo VI a.C. de la Casa del Obispo, y que vivió su primer capítulo de cierre con la llegada igualmente de las primeras precipitaciones del otoño de 2024.

Esta nueva operación, que debería ser la definitiva, no es la primera obra a la que se somete el espacio Entrecatedrales, que ya en 2024 fue objeto de una reparación de numerosos desperfectos en la estructura, y también en su zona expositiva al hilo de estas goteras antes señaladas. Anteriormente, la estructura acristalada que une el mirador del famoso arquitecto Alberto Campo Baeza con la medianera del edificio ha sido igualmente reparada sin éxito en varias ocasiones durante anteriores legislaturas, cuando la Casa del Obispo aún seguía abierta.

El proyecto de reparación de la visera salió a licitación en julio y se adjudicó en octubre por un importe de 32.000 euros a Rhodas Albañilería, que es la empresa adjudicatraria de estos trabajos de reparación que han consistido concretamente en la construcción de un nuevo voladizo mediante perfiles de acero laminado en caliente, que se soldará sobre la estructura existente y sobre planchas de acero de remate, de forma que se evite el apoyo de esta construcción sobre el aplacado de piedra ostionera de la Casa del Obispo.