Nueva fecha en Cádiz para el flashmob del Día del Flamenco

El flashmob comandado por los hermanos Ogalla con motivo del Día del Flamenco, que no pudo celebrarse el pasado sábado por las inclemencias meteorológicas que sufrió Cádiz, tiene una nueva fecha. Así, tal y como se ha informado a las academias de baile de la ciudad, el próximo sábado 22 de noviembre la coreografía diseñada por Pilar y Juan Ogalla tendrá una nueva oportunidad.

De esta forma, a partir de las 13.00 horas en la plaza de la Catedral, los bailaores dirigirán este encuentro abierto a todo aquel que quiera participar. Para ello, como se anunció en su momento, las personas interesadas tendrán que practicar la coreografía creada por los artistas para esta cita basadas en unos tangos interpretados por el cantaor gaditano Manuel Gago.

Hay que recordar que desde el Ayuntamiento de Cádiz se suspendió este flashmob flamenco, incluido dentro de la programación municipal para celebrar el 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, por las anunciadas lluvias y fuerte viento previstos para el día de su celebración, el pasado 15 de noviembre.

Otras de las actuaciones previstas con motivo del Día del Flamenco, como el concierto de la cantaora jerezana María Terremoto y la cita con la bailaora gaditana María Moreno, ambas celebradas bajo techo en el Gran Teatro Falla, sí pudieron celebrarse sin incidencias.