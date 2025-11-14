El mal tiempo cancela el flashmob flamenco en la plaza de la Catedral de Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz se ha visto obligado a suspender el flashmob flamenco que se iba a celebrar mañana sábado, 15 de noviembre en la plaza de la Catedral. Coreografiado por los hermanos Juan y Pilar Ogalla, esta cita se incluye dentro de la programación municipal para celebrar el 15 aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.

La previsión de mal tiempo para este sábado ha sido la causan de esta cancelación, que se une a la realizada también por el Ayuntamiento de Cádiz dentro de los actos que conmemoran el aniversario de la muerte (79 años) y el nacimiento (149 años) del músico gaditano Manuel de Falla. En este caso, se ha tratado del concierto didáctico con escolares que se iba a celebrar hoy, también en la plaza de la Catedral, y cuya cancelación se anunció ayer en la presentación de este programa de actos.

A este flashmob flamenco estaban invitadas todas las academias, grupos de baile, colectivos o cualquier persona que hubiera querido unirse. Este año esta actividad realizada por la Sección Teatros de Cádiz cumplía su novena edición. Desde la Delegación Municipal de Cultura se señaló, al anunciar la actividad, que la coreografía iba a ser muy sencilla, ya que los hermanos Ogalla habían utilizado unos tangos del cantaor gaditano Manuel Gago.