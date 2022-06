“Hay muchos niños y niñas que necesitan el calor de un hogar”

“Hay muchos niños que necesitan tener la oportunidad de vivir en una familia, que no es poco”. María Jesús Fernández, directora del Servicio de Acogimiento Familiar de la Fundación Márgenes y Vínculos, habla con firmeza y, a la vez, esperanza. La Fundación en la que trabaja, con sede en Cádiz en la plaza de Mina, ha puesto en marcha la campaña Acogimiento.es, bajo el lema 'Familias con estrellas', a nivel autonómico. “La hemos impulsado en la provincia, pero la vamos a desempeñar para toda Andalucía”, apunta.

Márgenes y Vínculos lleva 26 años realizando este programa. “Fuimos pioneros. Fue un proyecto piloto nuestro a finales de los 90 en Málaga, Sevilla y Cádiz”, indica Fernández. El objetivo no es otro que la captación de familias acogedoras. “Porque hay alrededor de 2.000 niños y niñas en Andalucía que las precisan”, añade.

Lamenta asimismo que el acogimiento familiar “sigue siendo muy desconocido”. Y admite que “gente solidaria hay, y se ha demostrado con Ucrania, que hubo un aluvión de llamadas porque se corrió el bulo de que niños huérfanos necesitaban familias de acogida. Pero, ¿saben realmente que en la provincia de Cádiz hay entre 200 y 300 niños y niñas que precisan de una familia, de un hogar? Aunque en los centros están bien tratados, necesitan del calor de un hogar”.

Dice Fernández que “lo que para la mayoría de los niños y niñas es algo normal y básico, no lo es para los que demandan el acogimiento. No han tenido la sensación de que hay personas que se preocupan por ellos, las consuela, las cura, las ayuda”. Se trata de menores que están bajo la tutela de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, pues sus familias biológicas, por diversas razones, no les prestan el cuidado y afecto necesarios.

Explica que cualquier familia puede ser acogedora. “Sea tradicional, monoparental, con dos padres, dos madres... siempre que reúna los requisitos y pase con éxito las entrevistas”, argumenta.

“Vamos a prolongar la campaña todo lo que podamos. Los resultados se verán al final del año”. Está respaldada por la Junta de Andalucía y tiene como eslogan Familias con estrellas. Cuenta con una página web con el dominio Acogimiento.es, donde toda persona interesada en ayudar a estas niñas y niños de Andalucía tengan la información precisa de cómo actuar.

El servicio de acogimiento de Márgenes y Vínculos forma parte del sistema público de protección de la infancia y la adolescencia en desamparo de Andalucía. Acogimiento.es está financiado por la Junta, a cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

En los autobuses urbanos

Todos los autobuses urbanos de Cádiz capital colaboran desde comienzos de este mes e junio en la campaña de promoción Acogimiento.es, proyectando en sus pantallas de video de manera permanente un anuncio llamado Descubre, en el que se invita a las personas a informarse sobre el acogimiento familiar, entrar en la web www.acogimiento.es que para ello ha diseñado Márgenes y Vínculos y, si lo desean, rellenar un formulario o llamar al teléfono gratuito 900 35 44 28 para recibir más información y comenzar los trámites necesarios. Estas proyecciones son posibles gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz. El spot dura 17 segundos y se proyecta de manera cíclica y durante todo el día junto al resto de informaciones y anuncios municipales. Podrá seguir viéndose lo que queda de junio y, tras el verano, en los meses de septiembre y octubre.