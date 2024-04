¿Es necesario contratar un seguro a todo riesgo para un coche nuevo?

La compra de un coche nuevo es una inversión lo suficientemente importante para que contemos con un seguro que la proteja adecuadamente. En la actualidad podemos encontrar diferentes opciones disponibles, pero no cabe duda de que el seguro a todo riesgo suele ser considerada como la opción más completa. ¿Es realmente necesaria para un coche que acabamos de adquirir? Te invitamos a conocer cuáles son los factores de peso a la hora de pensar en un seguro a todo riesgo cuando compramos un coche nuevo.

¿Qué es un seguro de coche a todo riesgo?

Un seguro de coche a todo riesgo es la protección más completa que tienes para tu vehículo, ya que cubre todos los daños propios como los ocasionados a terceros en caso de accidente. Un seguro de coche a todo riesgo incluye daños por colisión, robo, incendio e incluso, actos vandálicos. Pero es cierto que el seguro a todo riesgo tiene un coste más alto que la opción de un seguro a terceros o un seguro a terceros ampliado. Sin embargo, tal y como vemos en https://www.arpem.com/seguros-coche/, podemos apreciar que hay aseguradoras que ofrecen precios bastante asequibles en seguros a todo riesgo. Esto es una apuesta de valor, ya que puedes optar a un seguro de estas características si compras un vehículo nuevo sin tener que realizar un desembolso demasiado eleva. Aunque hay diferentes factores qué puede aumentar el coste del seguro, merece la pena dedicar tiempo a comprobar cuáles son las mejores opciones.

Ventajas del seguro a todo riesgo para un coche nuevo

Con el seguro de coche a todo riesgo cuentas con una tranquilidad máxima, y esto es algo muy a tener en cuenta si el coche lo tienes financiado y todavía no has terminado de pagarlo. Se recomienda mantener el seguro a todo riesgo mientras estés pagando el coche, pasado este tiempo, puedes plantearte otras opciones más ligeras, como el seguro a terceros o bien, la variedad de a terceros ampliado. Pero tal y como podemos ver en un Comparador de seguros, dispones de opciones de seguros de coche a todo riesgo a precios realmente atractivos. Muchas veces merece la pena realizar este esfuerzo y contar con la tranquilidad de esa protección total.

Otra de las cuestiones por las que un seguro de coches a todo riesgo es interesante, es porque en caso de accidente se cubren los costes de la reparación, incluso si el accidente fue culpa del conductor del vehículo asegurado. Debe saber que a la hora de contratar un seguro cuentas con la posibilidad de introducir una franquicia. Este concepto no es más que una cantidad económica que nos hace bajar el precio de la póliza, pero se entiende mucho mejor con un ejemplo. Imaginemos que contratamos un seguro con una franquicia de 250 €. Si provocamos daños al coche por valor de 4000 €, los primeros 250 € correrá de nuestro bolsillo, pero del resto se encargará el seguro. También tienes la opción de no poner franquicia en tu seguro a todo riesgo, pero el precio de la póliza aumenta. Por eso, es interesante que hagas una evaluación previa de tu situación económica y del coste final del seguro a todo riesgo. Solicita precio de pólizas en diferentes aseguradoras con el comparador, así tendrás una visión clara de cuánto vas a tener que pagar por tener tu vehículo totalmente cubierto.

Pero donde se demuestra el valor de un seguro a todo riesgo es en el caso de que se produzca un siniestro de tal calibre que el coche no pueda seguir circulando. En este tipo de casos, el seguro se hace cargo de reemplazar ese vehículo por uno nuevo de características similares. Ninguno de los otros está, salvo de lo que pueda ocurrir en la carretera, ya que no tenemos el control total sobre todo lo que pasa en ella. Son muchas las personas que, por no tener un seguro a todo riesgo, han debido seguir pagando un vehículo siniestrado que ya no tenían, con el consiguiente perjuicio económico. Sabes que, en caso de algún tipo de percance en carretera o en ciudad, tu seguro va a estar ahí para ofrecerte la mejor solución siempre. Incluso cualquier pequeño golpe siempre tiene un coste bastante elevado, cosa que con el seguro a todo riesgo queda cubierto.

Seguros a todo riesgo: una propuesta que merece la pena

En última instancia, la decisión de contratar un seguro a todo riesgo para un coche nuevo depende de varios factores, incluido el valor del vehículo, el presupuesto disponible y el nivel de cobertura deseado. Antes de tomar una decisión, es importante pensar cuidadosamente cuáles son tus necesidades y ten en cuenta todas las opciones disponibles en el mercado de seguros. Afortunadamente, la gran oferta que existe en la actualidad permite elegir seguros de coche a todo riesgo desde un precio asequible para prácticamente cualquier bolsillo. La tranquilidad que produce tener este tipo de cobertura se ve compensada rápidamente.