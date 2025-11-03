El Museo de Cádiz se acerca a los 50 años de espera para terminar su reforma

Lo que no ocurre en Cádiz: el Ministerio de Cultura calcula que la ampliación del Museo de Bellas Artes de Sevilla estará ejecutada en 2035. La previsión es que se licite la redacción del proyecto en 2026, para el inicio inmediato de las obras. Si se cumple este calendario, la capital hispalense habrá visto pasar 35 años desde que en el 2000 se planteó por primera vez la ampliación de este Museo.

¿Y cómo afecta este proyecto en un equipamiento sevillano a Cádiz?

Que el propio Ministerio de Cultura ponga una fecha a esta obra que nos coge a más de cien kilómetros de distancia, nos sirve para fijar lo que le puede quedar al Museo de Cádiz para ejecutar la tercera fase de su ampliación y, con ello, concluir la reforma integral del equipamiento, iniciada en la década de los años 80 del pasado siglo.

Pero que a Sevilla el Ministerio le dé diez años más de espera, no significa que Cádiz tenga el mismo plazo de ejecución. Todo lo contrario, el equipamiento gaditano va a la zaga respecto al hispalense en cuanto a proyecto y obras.

El Ministerio de Cultura, de quien depende las obras del Museo de Cádiz, no tiene entre sus planes más inmediatos, y no tan inmediatos, la ejecución de los trabajos pendientes en el edificio de la plaza de Mina. Lleva años así, tanto en las etapas de gobierno del PP como en la del PSOE.

La dejación estatal es tal que incluso acumulan meses de retraso las obras en la montera del actual edificio, lo que impide el uso de una parte del mismo e incluso de todas las salas pictóricas, que siguen sin posibilidad de ver vistas por los usuarios.

Fuentes de la Consejería de Cultura de la Junta destacan a este diario que el Ministerio sigue sin atender las peticiones de la administración regional para activar la tercera fase del proyecto. A la vez, se lamentan de que se acumula el tiempo desde que se remitió a Madrid el plan museológico de la Casa Pinillos, que se unió por una cesión de la familia Martínez de Pinillo al Museo y donde se pretende ubicar un centro dedicado al comercio marítimo de Cádiz con las antiguas colonias americanas. El Ministerio sigue sin dar el visto bueno a este plan, lo que imposibilita la adaptación del inmueble a su nuevo uso.

Fue en 1991 cuanto se entregó la segunda fase de reforma del Museo de Cádiz. Desde entonces han pasado 34 años pendientes de la tercera y última parte del plan. En 2007 (hace 18 años) se presentó el proyecto de expansión por el Callejón del Tinte, en la antigua Escuela de Artes y en la sede de la Academia de Bellas Artes. Esta actuación nunca se ejecutó y hoy el proyecto ha quedado desfasado por el paso del tiempo. Esta zona de la manzana es de propiedad municipal cedida a la Junta, pero es el Ministerio el que debe ejecutar las obras.

De esta forma, quedan por dar demasiados pasos y demasiados años por delante. Por lo pronto, el Ministerio tiene que decir que “aquí está” y que apuesta por sacar adelante la última fase de la obra; a continuación hay que iniciar el proceso de redacción del proyecto (lo que en 2026 se hará con el Museo de Bellas Artes de Sevilla), garantizar la financiación, adjudicar las obras y ejecutarlas.

Si para todo ello el propio Ministerio da un plazo de diez años en Sevilla, la cifra se puede incrementar unos años más en Cádiz, pues aquí no hay ni intención de sacar adelante este plan, ni proyecto.

De esta forma, y aunque el Ministerio descubriese ahora que tiene pendiente esta obra desde 1991, no es exagerado plantear que la ampliación del Museo de Cádiz consumirá 50 años de espera.