“Las mujeres gaditanas, en general, cuidan mucho de su cuerpo”

–¿Se habla de la cirugía mínimamente invasiva como de una de las grandes revoluciones?

–En este hospital apuntamos hacia la excelencia en todo lo concerniente a la cirugía mínimamente invasiva que aquí es ya presente y futuro. La población es cada vez más longeva porque la expectativa de vida es cada vez mayor. Entonces, cuanto menos agresión sufra el paciente, mejor porque se supone que va a estar sometida a diferentes intervenciones quirúrgicas a lo largo de su vida. Entonces, mientras menos invasivo se sea, mejor es la tolerancia a una cirugía posterior y a sus resultados.

-¿Y en qué consiste dentro de su especialidad?

-Es aquella cirugía en la que produce una mínima agresión al cuerpo de una persona, en este caso al de una mujer. Por ejemplo, hay muchas patologías de útero o de ovarios que se pueden operar por la vagina. No deja ninguna cicatriz visible y el postoperatorio es mucho más corto, el enfermo se reinserta antes a su actividad cotidiana, necesita mucho menos medicación postoperatoria, menos calmantes, menos antibióticos. No es posible en todas las cirugías, porque hay cirugías oncológicas de gran envergaduras que no se prestan a este tipo de intervenciones. En las oncológicas de estadíos iniciales, o sea que se detectan de manera precoz, es factible esta técnica.

-¿Y en San Rafael ya es presente?

-Desde hace muchos años venimos apostando por esto, y ahora es el momento ideal para dar un relanzamiento con nuevas técnicas que hay actualmente. Muchas de ellas no requieren ni siquiera ingreso hospitalario. Ahora estamos con una técnica muy novedosa que es la radiofrecuencia en mioma uterino, que casi no necesita ingreso del paciente.

-¿Cómo explicamos qué es la radiofrecuencia?

-Es una técnica en la que se usa una agujita muy pequeña que se introduce guiada por una ecografía transvaginal. Va directamente a donde está el tumor y la radiofrecuencia lo funde. Dependiendo del tamaño del tumor, necesita más o menos tiempo y eso produce una necrosis, se muere el tejido y de esa forma desaparece. Cuando el tumor es pequeño desaparece completamente, y si es algo mayor, una buena parte.

-¿Sólo es aplicable a un tipo determinado de personas?

-Se aplica en patologías benignas. El mioma uterino es uno de las más frecuentes en la mujer y ahí es posible la radiofrecuencia. Tiene que reunir unas ciertas condiciones pero, como toda técnica nueva, a medida que se vaya avanzando y se conozca mejor, el volumen de los tumores a tratar irá siendo mayor. Ahora está supeditado a tumores de seis o siete centímetros, como mucho, sobre todo en pacientes jóvenes en proceso de fertilidad y que, a lo mejor, no pueden tener su hijo por culpa de este mioma.

-¿Se cuidan las gaditanas desde el punto de vista ginecológico?

-Las gaditanas y la mujer española, en general, cuida mucho de su cuerpo. Está muy pendiente y la detección precoz es cada vez más frecuente. Acude con bastante asiduidad al ginecólogo y así es más fácil la detección precoz de cualquier patología. Esto facilita mucho el tratamiento y las posibilidades de supervivencia aumentan.

-¿Pero es el miedo el que las trae hasta su consulta?

-No, creo que ya existe una gran concienciación entre la población en general. La mujer gaditana es muy consciente y ella misma pide sus citas precozmente.

-¿Cuándo empieza una mujer a abandonarse desde el punto de vista ginecológico?

-A mayor edad, vamos sufriendo ciertos deterioros tanto a nivel corporal como psíquico. En ese caso son los hijos o hijas, sobre todo, los que empujan a sus familiares mayores a que acudan a los controles.

-¿Hablamos de señoras de 60, 70, 80 años?

-Hoy en día no hay que hablar solamente de edad sino de la forma en la que uno llega a esa edad. Yo tengo pacientes de 80 años que están perfectamente y siguen cuidando mucho de su cuerpo y acuden a la consulta de San Rafael frecuentemente. Donde sí habría que hacer verdadero hincapié es en la población joven. Cuando se sale de la adolescencia hasta que la mujer llega a los 25 o 30 años, que es cuando la mujer comienza ya a tener más conciencia del valor de todos estos controles, ahí es donde tenemos que aportar todos nuestro granito de arena.

-Y qué podríamos hacer para eso? ¿Habría que meterse a lo mejor más en los institutos?

-Es responsabilidad de todos. Charlas en los centros educativos, en las universidades, campañas públicas haciendo hincapié en la prevención de esas enfermedades a esas edades. Cuando uno es adolescente, a esa edad, poca toma de conciencia hay sobre este tema.

-¿A partir de qué edad recomienda que una paciente acuda a la consulta de un ginecólogo?

-En general, cuando va a empezar a mantener relaciones sexuales es el momento en el que tiene que acudir, ¿pero qué pasa? Hay madres que llegan a mi consulta preocupadas por sus hijas adolescentes porque su madre o su abuela ha tenido tal o tal patología… O cuando ve que la niña tiene ya 16 o 17 años y no menstrúa todavía. Son motivos de consulta y ahí hay que acudir al ginecólogo independientemente de que se inicien o no las relaciones sexuales.

-¿Pero es aún raro que una adolescente confiese a su madre que ya mantiene relaciones sexuales?

-En eso se ha evolucionado mucho en la actualidad. La niña tiene cada vez más y mejor relación con sus padres, sobre todo con sus madres. Siempre es mejor empezar a acudir antes de empezar a mantener esas relaciones sexuales. Me gusta que vean siempre en sus padres a sus mejores aliados que, seguro, que no se equivocan.

-¿Y la mujer empieza cada vez antes a mantener esas relaciones sexuales?

-Aquí no suelo tener casos de niñas demasiado jóvenes. Suelen ser chicas ya de 19, 20 o 21 años.

-¿Y sin embargo buscan el primer hijo cada vez más tarde?

-Sus relaciones sociales y económicas las quiere tener ya resueltas antes de quedarse embarazadas y eso es muy difícil.

-¿Cómo sobrellevó la relación con sus pacientes durante el confinamiento por el Covid?

-Aprecié un aumento en el número de casos de personas que, por no poder acudir a tiempo, llegaban a la consulta con el cáncer más avanzado, sobre todo el cáncer de mama. Eso sí me preocupó mucho.

-¿Qué espacio le dedica San Rafael a la Ginecología?

-Se le da un espacio preferente. Dentro de la ginecología tenemos consultas en las diferentes subespecialidades como es ginecología oncológica, unidad de mama, suelo pélvico… Además, ofrecemos un servicio de ginecología con guardias de 24 horas, todos los días de la semana.

-¿Las chicas siguen prefiriendo que las atiendan mujeres ginecólogas?

-No le puedo negar que la tendencia es que la mujer, sobre todo si es joven, sigue prefiriendo que la asista una mujer ginecóloga. Las personas ya de cierta edad ya no reparan en eso. A mí me siguen llegan aquí y me dicen: “Uy, pensaba que me iba a atender una doctora”. Pero en cuanto se empieza ya a establecer una relación habitual y cercana con la paciente ven que lo que queremos es ayudarles y resolverles sus problemas, luego se van encantadas y vuelven ya, sin problemas.

-¿Vienen a usted a informarse por los métodos anticonceptivos o para eso valen las redes sociales e internet?

-Hay concienciación, pero siempre es poca. Hay muchas mujeres que no están por la labor y no precisamente por desconocimiento porque a día de hoy la información está al alcance de todo el mundo gracias a internet, pero necesitan verse cara a cara con los profesionales que somos los que mejor les podemos asesorar sobre los pros y los contras de los métodos anticonceptivos. Queremos que se cuiden, y no sólo con vistas a la anticoncepción, sino también de cara a las enfermedades de transmisión sexual. Ahora hay muchos viajes e intercambios y habría que hacer un especial hincapié en esta cuestión.