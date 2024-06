Las Mujeres de Acero de Cádiz están a punto de estrenar su nueva sede

Cádiz/"Mis mujeres, os voy a dar una gran noticia, el miércoles nos dan la llave". Con estas cariñosas palabras, Conchi Domínguez Parrilla, presidenta de la asociación Mujeres de Acero de Cádiz, ha comunicado a sus compañeras una buena nueva que venían esperando desde hace más de un año, la del traslado de su actual sede de la calle de la Palma por otra con mejores condiciones en Profesor Alcina Quesada, 16.

De esta forma, a partir del 26 de junio la entidad viñera -que se sigue quedando en el barrio- podrá emprender la mudanza a este nuevo local que les ha facilitado Diputación Provincial, en virtud de un compromiso adquirido hace un año por la institución provincial, entonces bajo las siglas socialistas con la organización hace un año.

De hecho, hace poco menos de un mes, el diputado y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, preguntaba a la presidenta de Diputación, Almudena Martínez del Junco, por esta cuestión durante un Pleno provincial ya que, desde el cambio de Gobierno en la institución, desde Mujeres de Acero no habían recibido noticias de la prometida sede que, eso sí, debía someterse a un periodo de obras antes de poder ser habitada.

La respuesta que entonces dio Martínez del Junco no fue exactamente tranquilizadora para la asociación gaditana que no pudo conseguir información sobre el estado de las obras, ni de la firma de algún convenio de colaboración para dar forma a la cesión del local, ni de fecha de entrega de las llaves. "Se le va a contestar por escrito para que usted tenga todo pormenorizado pero, no obstante, le digo que esto está pendiente de una calificación favorable del registrador porque esto fue un local que pasó del Patronato de Vivienda a Diputación en el año 72, no se inscribió y ahora, al intentar hacerlo, falta documentación, entonces estamos pendientes de esa calificación", contestó exactamente la presidenta, que reiteró "estamos igual, pendientes de registro y notaría", cuando Torres le volvía a insistir sobre si, efectivamente, los planes actuales de Diputación pasaban por mantener esa cesión del local comprometida por los socialistas.

Afortunadamente, parece que esos trámites administrativos se han resuelto y a la presidenta de Mujeres de Acero se le ha informado de la inminente entrega de las llaves de la que será la nueva sede de una asociación que lleva 20 años realizando una labor encomiable con las mujeres de la Viña y con el propio barrio.