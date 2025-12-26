Modificaciones en el tráfico con motivo de la celebración de la VIII San Silvestre Gaditana

Las delegaciones municipales de Policía Local y Movilidad anuncian que este sábado 27 de diciembre, con motivo de la celebración de la VIII San Silvestre Gaditana a las 18:00 horas y la mini San Silvestre a las 16:30 horas, se producirán algunas modificaciones en el tráfico de la ciudad.

La prueba de menores no tendrá incidencia en el tráfico de vehículos, ya que discurrirá en la Plaza de España, alrededor del monumento de la Constitución de 1812.

Por su parte, el recorrido de la VIII San Silvestre será el siguiente:

Salida: Avenida del Puerto a la altura de la Plaza de las Tortugas, Plaza de Filipinas, C/Honduras, giro hacia Plaza de Argüelles, Plaza de España, Avda. Cuatro de diciembre de 1977, Plaza de San Juan de Dios, C/San Juan de Dios, giro derecha hacia Avda. Campo del Sur - Avenida Campo del Sur (dejando a la derecha, el teatro Romano, Catedral) - Avenida Duque de Nájera (dejando a la izquierda la Caleta, y a la derecha La viña) - Avenida Dr. Gómez Ulla (dejando a la izquierda Parque Genovés, y a la derecha Barrio del Mentidero) - Avenida Carlos III (junto aulario la Bomba) - Paseo Alameda Hermanas Carvia Bernal (dejando a la derecha la Iglesia del Carmen, y a la izquierda Baluarte de la Candelaria) – Alameda Clara Campoamor - Calle Honduras y giro derecha Calle San Germán – Plaza de España (giro al monumento de la Constitución 1812 pasando por la trasera del monumento) y META.

Las vías indicadas quedarán afectadas por cortes de tráficos en horario comprendido entre las 17:30 horas y las 19:00 horas.

El servicio de autobús urbano también sufrirá modificaciones por dicho motivo, fundamentalmente la línea 2 que durante ese intervalo no discurrirá por el Campo del Sur.

Los cortes de tráfico serán realizados por la Policía Local, quién decidirá las medidas necesarias a adoptar en cada momento en función de la evolución de la prueba.

Colaboración ‘Cada Lata Cuenta’

La San Silvestre Gaditana 2025 contará con la colaboración de Cada Lata Cuenta y del Ayuntamiento de Cádiz para impulsar el reciclaje entre los corredores y asistentes, contribuyendo a que la prueba sea, además de divertida, más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Educadores ambientales recorrerán la meta con mochilas recolectoras de latas, recordando a los participantes dónde depositar las latas y los envases durante la actividad para lograr que se reciclen el 100% de latas consumidas durante el evento fomentando la sostenibilidad, el cuidado del entorno y de la ciudad.

Cada Lata Cuenta recuerda que depositar las latas en el contenedor amarillo garantiza su reciclado, un pequeño gesto con un gran impacto ambiental.

La organización, en colaboración con Cada Lata Cuenta, instalará también puntos de reciclaje adicionales para separar envases, cartón y resto de forma correcta.

Gracias a esta iniciativa, la San Silvestre Gaditana refuerza su compromiso con la economía circular y el cuidado de la ciudad.