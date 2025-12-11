La San Silvestre Gaditana sigue recibiendo peticiones de inscripción tras haber agotado los 1.500 dorsales

La carrera navideña San Silvestre Gaditana genera cada año mayor interés si tenemos en cuenta tanto el número de participantes como las peticiones de inscripción recibidas tras agotar los dorsales. Si el año pasado se llegó al cupo de 1.300 corredores, este año se decidió ampliar hasta las 1.500 plazas debido al gran número de personas que se quedaron fuera. Con los 1.500 dorsales agotados desde el último fin de semana de noviembre, los organizadores, el Club Polideportivo Olimpo Cádiz, sigue recibiendo peticiones para poder participar.

Y aunque no se puede ampliar el cupo, lo que tienen claro tanto el Ayuntamiento de Cádiz como el Club Polideportivo Olimpo es que la prueba volverá a ser un éxito. Será el próximo 27 de diciembre, a las 18:00 horas, cuando el entorno de la plaza de Las Tortugas acoja la salida de esta carrera que terminará en la plaza de España copiando el mismo recorrido que en 2024. Los corredores deberán completar un total de 5,4 kilómetros.

Para la San Silvestre Gaditana se han inscrito participantes de 32 provincias españolas, incluido corredores extranjeros y atletas de primer nivel que volverán a repetir experiencia.

Este año, como novedad, cabe mencionar la inclusión de la categoría M70, para atletas mayores de 70 años. También se pondrá en marcha la tercera edición de la Mini San Silvestre, dirigida a niños menores de 12 años y que tendrá lugar en la plaza de España.

El carácter solidario de esta prueba se hará patente con la recogida de alimentos en la sede de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Celestino Mutis, que el viernes 26 de diciembre estará abierta de 09:00 a 21:00 horas y el sábado 27 de 09:00 a 14:00 horas. Los beneficios irán a parar a la comunidad Virgen Poderosa, que lleva gestionando desde hace más de treinta años el comedor María Arteaga. Además, 50 céntimos del coste total del dorsal se destinarán al colectivo CEPA de la capital gaditana.

Otra de las actividades programadas para esta jornada festiva y deportiva es la celebración de un concurso de disfraces, una tradición ya asentada en la San Silvestre Gaditana.

Asimismo, la prueba también apuesta por la sostenibilidad con la incorporación de motocicletas eléctricas que acompañarán a los corredores durante el recorrido, gracias a la colaboración de Motos Payán, y la puesta en marcha de la campaña ‘Cada lata cuenta’ para la recogida de latas.