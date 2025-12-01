La San Silvestre Gaditana agota los 1.500 dorsales disponibles

La quinta edición de la carrera navideña San Silvestre ha confirmado el éxito de participación un mes antes de su desarrollo. Con la fecha prevista del próximo 27 de diciembre, la organización de esta popular carrera ha anunciado que este pasado fin de semana agotó los dorsales disponibles. Un total de 1.500, en concreto, que supone la participación de 200 corredores más que la última edición.

De hecho, la organización destaca la formalización de inscripciones desde distintos puntos de la geografía española a incluso del extranjero, ya sea por parte de personas “que aprovechan su estancia en la ciudad o en la provincia en las fiestas navideñas o que vienen expresamente a esta prueba”, indican destacando el crecimiento de una carrera que busca “seguir manteniendo los éxitos anteriores” y consolidarse en el calendario navideño de la ciudad y de carreras urbanas, “siendo recomendada a nivel nacional por webs especializadas en atletismo”, aseguran.

El recorrido de la carrera se mantendrá intacto respecto al año anterior; salvo la salida, que este año estará ubicada a la altura de la Plaza de las Tortugas. Serán, de este modo, 5.400 metros de carrera por lugares tan emblemáticos de la ciudad como el Campo del Sur o la Plaza de la Caleta, para finalizar en la Plaza de España.

Anuncia además la organización la creación de la categoría M70, para atletas de setenta años o más, que han venido reivindicando esta categoría en diferentes pruebas y que esta organización ha tenido a bien incorporar.

Recuerdan desde la organización que la San Silvestre Gaditana destina 50 céntimos de euro de cada una de las 1.500 inscripciones ya registradas “a una entidad social o de investigación”, a lo que se une la campaña de recogida de alimentos que destinan a la comunidad Virgen Poderosa, que lleva gestionando desde hace más de treinta años el comedor María Arteaga.