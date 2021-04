Cuatro manifestaciones recorrerán Cádiz este sábado con motivo del 1 de mayo

Cuatro manifestaciones recorrerán Cádiz en la mañana de este sábado con motivo del 1 de mayo con el permiso de la Subdelegación del Gobierno. A las 11:30 horas se cortará el tráfico en la avenida a la altura de los jardines de Varela para que se pueda organizar sin aglomeraciones la marcha convocada por CCOO y UGT, que han traído a Cádiz su acto principal en Andalucía y que contará con la presencia de sus líderes regionales, Nuria López y Carmen Castilla, respectivamente.

La manifestación de CCOO y UGT, con el lema Ahora toca cumplir. Un país en deuda con su gente trabajadora, partirá a las doce de la mañana y recorrerá la avenida hasta terminar en la plaza de San Juan de Dios pasando por la cuesta de las Calesas y la avenida del Puerto. Con la elección de Cádiz, CCOO y UGT pretenden visualizar la situación de la provincia más afectada por el paro, la precariedad, la siniestralidad y la desindustrialización, a propósito de la amenaza de cierre que se cierne sobre la factoría de Airbus en Puerto Real.

Por su parte, la CGT ha logrado que el TSJA autorice el paso por el Puente de la Constitución de 1812, revocando el criterio de la Subdelegación del Gobierno. Su manifestación saldrá a las 10:30 horas de la factoría de Airbus Puerto Real en la calle Portugal, y transcurrirá por el interior del polígono El Trocadero, pasando por la puerta de Alestis y Dragados Off Shore, accediendo a continuación al puente. Una vez en Cádiz, recorrerá la avenida de las Cortes de Cádiz y la avenida de Astilleros, para subir por la cuesta de las Calesas en dirección a la Subdelegación del Gobierno, donde concluirá. La CGT ha celebrado la decisión del TSJA como "una pequeña victoria frente a la estrategia criminalizadora de la Subdelegación del Gobierno hacia las movilizaciones contra el cierre de Airbus".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, ha explicado este viernes que esta marcha tenía permiso salvo en lo que se refiere al paso a pie por el puente. "Teníamos informes técnicos negativos de Trafico, Guardia Civil, Carreteras y Policía Nacional. De hecho, los propios trabajadores de mantenimientos de carreteras cuando van a actuar al puente lo hacen con equipos de protección y tienen que haber hecho un curso de formación para trabajar en altura", ha señalado Pacheco.

"Adaptaremos todos los dispositivos policiales necesarios para que se haga de manera más segura posible y esperamos que no haya ningún tipo de incidentes", ha agregado el subdelegado del Gobierno, que ha avanzado que volverá a proceder del mismo modo en las próximas manifestaciones que soliciten pasar por el puente. "Si los informes son negativos volveremos a decir que no se puede hacer y deberán ser los jueces los que determinen si pasan o no pasan", ha concluido.

Asimismo, la Confluencia Sindical de la Bahía de Cádiz también ha recibido permiso para su propia manifestación por el 1 de mayo para exigir "el fin de la precarización, la represión laboral, las condiciones indignas en el trabajo, y la conculcación de los derechos laborales más básicos". Como en otros años, saldrá de la avenida de San Severiano a las doce de la mañana y transcurrirá por Barriada Guillen Moreno, avenida Segunda Aguada, avenida Lacave, Calle Airbus y acabará en la Plaza Campo de la Aviación.

🇪🇸🛠 Este 1 DE MAYO por fin los trabajadores se verán representados.¡Sal a la calle y defiéndete!✅ Para recuperar tu trabajo y un salario digno.✅ Para exigir el fin de la competencia desleal.✅ Frente al atraco de Hacienda y la traición de los sindicatos tradicionales. pic.twitter.com/qyPQ3mtAt0 — VOX Cádiz (@cadizvox) April 27, 2021

Por último, Vox también ha convocado una caravana de coches a partir de las diez de la mañana en un acto que se repite en varias capitales españolas. Según la Subdelegación del Gobierno, saldrá del Paseo Manuel Machado, en la zona Franca para pasar por la Calle Algeciras, Glorieta Zona Franca, Avenida de la Sanidad Pública, avenida de la Independencia, Astilleros, avenida del Puerto, Calle República Argentina, Calle Honduras, avenida Doctor Gómez Ulla, Campo del Sur, Plaza de la Constitución y subir por la avenida hasta la rotonda de conexión con el Puente Carranza, donde dará la vuelta hasta la avenida Ciudad de la Coruña, Glorieta Zona Franca, avenida de la Ilustración, avenida de la Bahíaa, Cortes de Cádiz, Astilleros y terminar en la Plaza de Sevilla, donde se leerá un manifiesto.