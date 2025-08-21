Maka, OBK y Seguridad Social pone el broche este fin de semana al ciclo Músicas del Mar en Cádiz

El ciclo 'Música del Mar' se despide este fin de semana del Muelle Reina Victoria de Cádiz con dos noches muy especiales. Tras un verano lleno de conciertos a orillas del Atlántico, el programa 2025 llega a su fin con las actuaciones del granadino MAKA y una nostálgica noche gratuita protagonizada por OBK y Seguridad Social.

El viernes 22 de agosto, MAKA subirá al escenario para presentar en directo su último trabajo, Aura, un disco que marca una evolución en su carrera y en el que el artista se rodea de grandes nombres del flamenco nacional. Tras el éxito de su anterior gira El tiempo vuela, MAKA vuelve con un espectáculo más maduro, sin perder su esencia entre el flamenco urbano y el rap melódico.

La clausura del ciclo llegará el sábado 23 con una cita gratuita para los amantes de los años 80 y . A partir de las 21:00 horas, el público podrá revivir los grandes éxitos de OBK, la banda de pop electrónico más representativa de España, liderada por Jordi Sánchez. Les acompañarán Seguridad Social, que celebran su 40 aniversario en activo con su inconfundible estilo de rock mediterráneo, responsable de poner a bailar a varias generaciones.

Música del Mar 2025 ha consolidado su presencia como una de las citas culturales del verano gaditano, ofreciendo desde el mes de junio una variada programación con artistas de primer nivel. En su escenario han brillado figuras como Marc Anthony, Sara Baras, Lía Kali, Pepe y Vizio, Raule, Los Caños, La Frontera, Javier Ojeda y La Guardia.

Además, este año el ciclo ha incorporado por primera vez el festival NoSinMúsica, celebrado el pasado 15 de agosto, con actuaciones destacadas de Crystal Fighters, Zahara, Rozalén y Juan Supersub DJ Set, ampliando así su oferta musical.

Con este cierre, Cádiz despide un verano repleto de ritmo, diversidad musical y noches inolvidables junto al mar.