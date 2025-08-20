Melody desata su arte y se consagra como toda una diva en El Puerto

Dicen que un artista es grande no por su tamaño, sino por su capacidad para llenar el escenario. Hay veces que ese espacio se hace inmenso, pero ese no fue el caso de Melody quien rebosó con toda su profesionalidad las tablas de Cabaret Festival en la plaza de Toros de El Puerto. Toda una Diva (nunca una canción le fue mejor a una artista) que dejó claro que aún tiene mucho que demostrar.