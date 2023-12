El mago Antonio, de la final de Got Talet a El Corte Inglés de Cádiz.

Antonio Serrano, el chiclanero que con 11 años se hizo popular por sus números con un tambor en el programa de Juan y Medio, continúa haciéndose un hueco en el mundo del espectáculo. Tras participar en la final de Got Talent y dejar boquiabierto a Risto Mejide, el polifacético artista, ahora conocido como Mago Antonio, pasará un rato con sus seguidores en El Corte Inglés de Cádiz el próximo viernes 29.

En un comunicado, el centro comercial asegura que tiene preparado algo muy especial en el marco de la campaña navideña. Y ese algo no es otra cosa que la actuación del chiclanero en la cafetería de la segunda planta a partir de las 17:00 horas.

El mago Antonio en la final de Got Talent

Aunque no fue el ganador, el chiclanero encantó al público y al jurado con su mezcla de magia e humor. "¡Numerazo!, ¡cómo nos lo hemos pasado de bien!", decía Florentino Fernández -que ha sido su padre en este programa- al terminar el show del artista gaditano, entre las buenas reacciones de los distintos miembros del jurado. "Vas sobradísimo, tienes muchísimo talento. Te lo hemos dicho mil veces pero es un gustazo verte siempre", añadía Paula Echevarría.

El mago Antonio cautivó a los jueces en su número de audiciones con una propuesta completamente original, y más tarde también en la semifinal con una actuación memorable.

Para la final, el mago escogió como hilo conductor su fiesta de cumpleaños, una fiesta que contó con un padrino también muy peculiar. Y es que Risto Mejide ayudó en el show y se metió por completo en su papel de padrino, protagonizando el momento más divertido de la noche. "Yo me siento honrado cuando me eligen, me alegro que solo cumplas año una vez al año", bromeaba luego Risto.

Tras su número, el mago Antonio recibió una invitación para actuar en la prestigiosa Sala Houdini con su número.

En su día a día, el chiclanero da clases de inglés en un colegio de Puerto Real gracias a su doble grado universitario en Filología Inglesa e Hispánica. Es también conocido por el amor que profesa a Chiclana y a la provincia de Cádiz. De hecho, es un amante del Carnaval de Cádiz e incluso ha llegado a salir en las tablas del Falla con el coro de Chiclana y sabe lo que es hacer su propia chirigota callejera y salir a disfrutar de las calles gaditanas.