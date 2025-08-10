Las Lecturas Musicales en el castillo de Santa Catalina también se suben este 2025 a la terraza de la Fundación Unicaja de Cádiz

El ciclo Lecturas Musicales Internacionales, donde la palabra y la música se unen para difundir la literatura universal, se sube este año a la terraza de la Fundación Unicaja, además de a su habitual sede en el Castillo de Santa Catalina, para celebrar una nueva edición más de esta iniciativa que cuenta con el patrocinio de la Fundación bancaria y el Ayuntamiento de Cádiz y la colaboración de Hallelujah y la librería-cafetería La Clandestina.

Un ciclo que tendrá lugar durante los jueves del 28 de agosto al 25 de septiembre a partir de las 19.30 horas y con entrada libre hasta completar el aforo tanto de la fortaleza que se levanta junto a la playa de La Caleta, como de la terraza de la sede de la Fundación Unicaja, situada en la calle San Francisco, 26.

La programación de este año se inicia en la fortificación con la lectura de todo un clásico, Antes de la boda, de Anton Chejov, al que pondrá voz Antonio Alonso, que estará acompañado por la guitarra eléctrica de Javi Cabañas.

También en el Castillo de Santa Catalina tendrá lugar la lectura de Mi madre la africana loca, de Chimamanda Ngozi Adichie, a cargo de Koki Sánchez con el acompañamiento musical del acordeón de Chano Robles. Será el 4 de septiembre.

De nuevo, al mismo escenario deberán regresar los asistentes que quieran disfrutar el 11 de septiembre de las lecturas de Vendrán lluvias suaves, de Ray Bradbury, y de Correspondencia, de Carson McCullers, a cargo de José Flor con Koe Casas a los teclados.

El 18 de septiembre el ciclo se muda a la terraza de la Fundación Unicaja con las lecturas de Cerocerocero, de Roberto Saviano, y Reunión, de John Cheever, en la voz de Andrés Ramírez arropada por el violín de Emilio Martín.

Lecturas Musicales Internacionales concluirá el 25 de septiembre en este mismo enclave de la mano de Ale Leiva, con las percusiones y guitarra de Javi de la Fuente, que leerá La bestia, de Bertolt Bretch, e Idilio, de Guy de Maupassant.