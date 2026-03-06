Junta de Andalucía y Gobierno de España llegan a un acuerdo para firmar el convenio del hospital de Cádiz

Las negociaciones en torno al futuro hospital regional han quedado desbloqueadas. Ministerio de Hacienda y Junta de Andalucía han conseguido poner fin a la guerra fría que mantienen desde el pasado mes de octubre y que impedía firmar el convenio de cesión del suelo que la ministra María Jesús Montero anunció en septiembre que firmaría de forma gratuita. Las dos administraciones han conseguido ponerse de acuerdo en el punto que hasta ahora mantenía bloqueada la negociación: el período de ejecución del proyecto de construcción del centro sanitario.

Conviene recordar que esta diferencia de opiniones o criterios surge al plantear el Ministerio de Hacienda un período de ocho años para la ejecución de las obras. Plazo que la entonces (en septiembre de 2025) consejera de Sanidad, Rocío Hernández, aseguraba que no podía ser inferior a los “diez o doce años”, debido a la magnitud del proyecto a ejecutar y los precedentes que había tramitado la administración autonómica.

Esta ha sido la discusión, tal y como informó este periódico hace unos días, que han mantenido las dos administraciones desde que a principios de octubre (el día 2, en concreto) se sentaron las partes implicadas y acordaron suscribir un convenio que permita la cesión gratuita del suelo anunciada por María Jesús Montero en septiembre. Una disputa, o diferencia de criterios técnicos, que finalmente se ha definido a favor del criterio estatal; esto es, a favor del plazo de ejecución más corto que se había puesto encima de la mesa.

Esto se traduce en el compromiso de la Junta de Andalucía de construir el nuevo hospital en el plazo de ocho años, tal y como defendía la Zona Franca desde un principio. Así lo han confirmado a este medio fuentes del Ministerio de Hacienda y de la Consejería de Salud.

Por tanto, conseguida una postura común sobre el último fleco que mantenía paralizado el plan de construcción del nuevo hospital de Cádiz, lo único que resta ya para poner en marcha de manera definitiva el proyecto es fijar una fecha en la que las administraciones estatal y autonómica confirmen la cesión del suelo firmando el esperado convenio, que en el mes de octubre se esperaba en cuestión de días y que ha necesitado (hasta ahora) seis meses para cerrar las condiciones.

Todas estas negociaciones y vicisitudes que han sucedido a la reunión celebrada el 2 de octubre entre Hacienda, Zona Franca, Junta y Ayuntamiento se han acelerado atendiendo al calendario electoral. Y es que parece que todas las partes han visto convenientes dejar cerrado y sellado el acuerdo antes de que las urnas puedan volver a modificar el escenario al que se ha llegado en el momento actual. De hecho, habría interés por todas las partes en que la firma del convenio de cesión del suelo se firme antes de que Moreno Bonilla anuncie el final de su mandato y la convocatoria de elecciones.

A este respecto, ya se sabe que la intención es convocar elecciones para este próximo mes de junio, estableciendo la norma que debe cesar la actividad normal del Parlamento andaluz 54 días antes. Y esto conlleva a que en la primera quincena de abril pueda entrar el gobierno autonómico en proceso electoral, lo que podría complicar cualquier acto de firma de convenio, que a priori se querrá celebrar de manera notable por parte de sus actores protagonistas.

Todo ello puede correr a favor de los intereses de la ciudad, que puede ver en pocos días o semanas firmado el convenio que ya daría vía libre absoluta a la Junta de Andalucía para poner en marcha toda la maquinaria de redacción de proyectos y posterior licitación de las obras.